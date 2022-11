Pide HM información sobre Agua Saludable

Aunque se desconoce por donde pasarían las líneas de conducción para atender tanto a La Laguna de Durango como de Coahuila, a través de Proyecto de Agua Saludable, el municipio de Lerdo detectó recientemente la limpieza de las márgenes de la carretera federal a León Guzmán, sitio en donde se encuentran instalados por lo menos 60 comercios, sobre todo en el área de Los Ángeles, los cuales se verían afectados de pasar las líneas por dicha zona.

El alcalde Homero Martínez Cabrera, comentó que se ha solicitado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) una y otra vez el proyecto para conocer los detalles y las posibles afectaciones, sin que hasta el momento se haya hecho entrega de la información.

De acuerdo con el edil, dicho tramo se encontraba en planes para ser municipalizado para que fuera el ayuntamiento el responsable, pero ante tales trabajos que se detectaron, se buscará revisar el tema con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"Actualmente, desconocemos el paso de las líneas de conducción hacia los megatanques que se ubicarán cerca del área del parque Raymundo. Hemos estado solicitando una y otra vez que nos digan cuáles serían las afectaciones, por dónde está proyectado, pues sabemos que ya se está trabajando en la limpieza, inclusive abriendo la carretera federal del tramo que estamos municipalizando", explicó.

Aunque el municipio aún no tiene claras las afectaciones, supone que la federación en el afán de ahorrarse pagos de derechos a los ejidatarios o a los propietarios de terrenos por donde estarían pasando las tuberías, se podrían pasar por la vía federal.

"Todavía no está muy claro por donde estarían las afectaciones, entonces obviamente me imagino que es para ahorrarse y no pagar los derechos de paso con los ejidatarios o los propietarios de los terrenos por donde atraviesan los tubos, ese es un reto que tenemos", dijo el edil, quien comentó que se tenía proyectada una reunión para este jueves con el director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, Aarón Fuentes y Antonio Zamora, subdirector general de Administración de Agua, la cual fue pospuesta debido a temas de COVID.

De acuerdo con el edil, dichos temas son los que se pretendían y se esperan abordar con las autoridades federales.

"En esa parte estaremos con inquietudes, es un tema que tenemos que analizar nosotros, tenemos infraestructura propia del municipio donde ya tenemos redes de agua de drenaje y tenemos líneas de conducción, donde son primarias y secundarias, y en esa parte es lo que estamos pidiendo revisar; mi compromiso es con Lerdo y yo respeto mucho el tema de Conagua, sin embargo les he pedido una y otra vez el proyecto ejecutivo, que nos digan dónde".

Y es que comentó que, en cuanto a temas de permisos, la dirección de Obras Públicas no ha recibido ninguna solicitud al respecto por parte de los responsables.

"Son de los retos que tenemos que trabajar en conjunto para que este proyecto, al final del día a todos nos conviene que se ejecute, que se lleve a cabo pero con las menos afectaciones", insistió Martínez Cabrera.

