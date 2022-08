Pese amparo, desalojan albergue canino en Lerdo

Haciendo uso de un pulidor para violentar chapas y candados, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y personal de Prevención Social de Lerdo ingresaron al albergue Ama para desalojar a los más de 50 canes que se mantienen en resguardo; lo anterior se hizo pese a que el lugar cuenta con un amparo expedido por un juez federal.

Los elementos y el personal de la citada dependencia llegaron al lugar alrededor de las 15:00 horas de ayer viernes; la responsable del lugar, Estrella Rivas, transmitió en vivo, en las redes sociales del albergue, los hechos para solicitar apoyo.

Antes de ingresar cortaron el servicio de energía eléctrica del lugar para evitar que las cámaras de seguridad grabaran el momento; sin embargo, rescatistas independientes y ciudadanos comenzaron a grabar el momento con sus celulares.

Gustavo Sánchez Lara, representante legal de Estrella Rivas, informó que el actuario no presentó un documento que le permitiera ingresar al lugar con el uso de la fuerza pública ni para desalojar a los canes como pretendían hacerlo.

ACUERDO

En el acuerdo, con fecha del 15 de agosto de 2022, se le hace del conocimiento a la propietaria "de que le dan vista a Previsión Social y a Control Canino, se gira un oficio a ellos y ellos pongan una medida provisional preventiva y que a la brevedad se les deja en su resguardo a los caninos. Se les deja en resguardo, no se ordena sacarlos del domicilio, no se ordena el uso de la fuerza pública para sacarlos del domicilio", detalló.

Asimismo, mencionó que el albergue cuenta con un amparo con número 1218-2022 otorgado por el Juez Primero de Distrito en el que ordena la suspensión definitiva.

"En esta suspensión del amparo se ordenó que se considera suspensión definitiva para que la señora tuviera a los canes en el domicilio porque no trasgredía ninguna norma… y ordena y dice que de no haberse ejecutado el acto o no se realice, se conceda suspensión definitiva para que la señora cuide, alimente y dé protección a los animales para que no los afecte a ellos".

Pese a que se mostró el documento, el actuario dijo que no le interesaba, "que él solo recibía órdenes de un superior y que uno hiciera lo que tuviera que hacer".

Para evitar que los más de 50 canes fueran retirados por Prevención Social, con el apoyo de otras asociaciones fueron desalojados y reubicados en otros espacios.

"Aquí nosotros no podemos albergas más de 35 perros", declaró Roberto Calderón al interior del Centro de Control Canino durante la visita que realizaran el pasado miércoles diversas asociaciones defensoras de animales; "ahorita tenemos alrededor de 15 a 20 perritos" , manifestó en ese momento.

La representación legal de Ama anunció que se presentaría una denuncia en contra de quien resulte responsable por allanamiento de morada debido a la forma en la que ingresó la autoridad.