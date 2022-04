Pese a recientes accidentes viales mortales, destaca jefe de Tránsito de Torreón baja en defunciones

El jefe de Movilidad de Torreón, Luis Morales, señaló que son lamentables las recientes tragedias viales que se han registrado en el municipio, especialmente la última ocurrida el 1 de abril, en la que falleció el chofer de un taxi y quedó gravemente lesionado un pasajero. El funcionario destacó que pese a esos hechos se han podido establecer cifras a la baja en términos de muertes dentro de los percances viales, esto en comparación con el año pasado.

Luego de la Décima Cuarta Reunión de Seguridad de Torreón, realizada este sábado por la mañana, el jefe de movilidad informó que en el primer trimestre de 2021 hubo 925 accidentes, de los cuales 114 ocurrieron en estado de ebriedad y que representan un 12.3 por ciento del total, en ese mismo periodo fallecieron 11 personas, es decir el 1.18 por ciento.

Para este 2022 se tuvieron hasta el cierre de marzo mil 142 accidentes con 108 cometidos por conductores de ebriedad, es decir un 9.45 por ciento, además, registraron 6 defunciones que representan un 0.52 por ciento de esa cifra.

Morales señaló que, pese a las tragedias, la estrategia del Alcoholímetro, de vigilancia en las principales rúas y de prevención desde la zona de bares y restaurantes, sí ha tenido un impacto positivo y seguirán haciéndola de la misma forma, por lo que en este caso se pide la colaboración de la población para evitar mayores accidentes.

De la misma manera, indicó que otros aspectos como las infracciones viales al cierre de marzo pasado cerró con 9 mil 222 infracciones aplicadas y pagadas, lo que dejó a las arcas municipales unos 2.4 millones de pesos; en comparación con el mismo periodo de 2021 se recaudaron 2.3 millones de pesos, pero en contraste con unas 15 mil 348 multas.

"El monto fue más, uno de los aspectos es porque en el Alcoholímetro nosotros sí aplicamos la multa en el lugar, aunque no pretendo elevar el número, pues no hemos bajado de las 20 o 25 infracciones (estado de ebriedad) por semana y también aplicamos el aliento alcohólico, que esto no te obliga a retirarte el vehículo, pero no deja de ser una infracción", señaló Morales.

Cabe señalar también que entre las causas que concentran más infracciones en general durante estos primeros tres meses del año han destacado las relacionadas con el consumo de alcohol, estacionarse indebidamente, conducción sosteniendo y utilizando celular, cambiar intempestiva de carril, entre otras; al 31 de marzo la cifra de infracciones totales era de 22 mil 120.