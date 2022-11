Pese a lograr acuerdo, escuelas de La Laguna mantienen protesta

Pese a los acuerdos tomados entre la Sección 44 del SNTE y el Gobierno de Durango, unas diez escuelas del sistema estatal en La Laguna continuaron por cuarto día sin clases. Son atendidas por alrededor de 100 trabajadores de la educación que ayer se mostraron inconformes porque dicen que el Sindicato los entregó y que no fue un logro la negociación.

Ayer, un grupo de docentes se manifestó en las oficinas regionales del Sindicato ubicadas en la avenida Francisco I. Madero de Gómez Palacio. Mostraron su descontento sobre los acuerdos tomados para el pago de la Rezonificación e Incremento Salarial y aumento ponderado (retroactivo a partir del primero de enero de 2022).

Exigieron transparencia en todas sus aportaciones (seguros colectivos, FORTE, FOVI y aseguradoras), pago inmediato del aumento ponderado, pago de tutorías y fecha y montos en los que se pagará al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

También piden que se reactiven las reuniones mensuales de información para secretarios delegacionales y representantes de escuela, fecha de respuesta a sus demandas, información oportuna en tiempo y forma y que les tome en cuenta como parte importante del SNTE para los acuerdos que se establezca en cada negociación porque consideran que como base son el sostenimiento del mismo.

Enrique Santos Zavala, uno de los maestros inconformes dijo que no sirvió de nada el paro de labores que hicieron porque no le pagaron al personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, la mayoría intendentes.

"Nada más pagaron la Rezonificación y luego que en abonos el incremento, no sabemos porqué en abonos porque el Gobierno federal se supone que administra el dinero y está etiquetado para cada una de las situaciones.

No estamos de acuerdo porque sentimos que nos entregó el secretario general, a todos los 14 mil trabajadores, no puede ser posible que un dinero que se nos iba a pagar el 31 (de octubre) nos lo paguen siete días después y digan que es un logro", apuntó.

Santos Zavala dijo que en lo personal, si le descuentan el día por no presentarse en su centro de trabajo es la mejor inversión pues de trata de una demanda legítima.

El grupo de trabajadores amagó con tomar las oficinas centrales de la sección 44 del SNTE el próximo lunes pues "estamos hartos de que nos usen". Hoy se incorporarán a sus escuelas.

POSTURA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Por su parte, el secretario de Educación en Durango, José Guillermo Adame Calderón dijo que fue un buen acuerdo el alcanzado con la Sección 44.

Comentó que el asunto no fue nada sencillo pues por el estado deplorable en las finanzas que dejó la administración estatal anterior, el gobierno de Esteban Villegas estaba imposibilitado de poder cumplir con las prestaciones del incremento salarial y la Rezonificación, entre muchas otras cosas.

"No quiere decir que el conflicto esté arreglado en su totalidad, reconocemos que hay recursos que todavía debemos, a maestros, a diferentes dependencias educativas de gobierno, a particulares, en fin".

El funcionario dijo que parte del acuerdo con la sección 44 fue que este martes se reanudarían las clases por lo que si hoy hubo maestros que no se presentaron a las escuelas, se les descontará el día.

"Nosotros tenemos que respetar los acuerdos con quien tiene la parte de la relación laboral y es la sección 44 en este caso. El acuerdo fue el siguiente, los días que se dejaron sin laborar esos no (se van a descontar) porque reconocemos que había un faltante del Gobierno del estado pero el día de hoy no hay pretexto para faltar, si alguien no acudió a trabajar les descontaremos el día", expuso.

Adame Calderón añadió que se hizo un acuerdo ayer con el Sindicato para recuperar los contenidos académicos en los tres días que no se laboró pues "los alumnos son los que más tenemos que cuidar".