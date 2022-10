Pese a hechos violentos, AMLO dice que no cambiará estrategia de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a ola de violencia del día de ayer en donde fueron asesinados 20 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero, entre ellos, el alcalde Conrado Mendoza y su padre, así como el homicidio de una diputada local en Morelos, no habrá cambio en su estrategia de seguridad pues manifestó que es la correcta y está dando resultados.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que estos hechos "es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años" en sexenios pasados por la política neoliberal.

"¿No habría cambio en la estrategia?", se le preguntó.

"No, no, no, tenemos que seguir con los mismo, porque están dando resultados. Claro que yo quisiera que no pasaran hechos tan lamentables como los de ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años y de las complicidades, componendas, acuérdense cómo se vinculó a la autoridad con la delincuencia.

"Nuestra estrategia es correcta y está dando resultados, además es hasta de sentido común, de juicio práctico:

Si se evita la pobreza, si se atiende a los jóvenes, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar, tiene que haber seguridad", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que "ya parezco disco rayado", pero tiene que estar recordando porque "parece que hay amnesia" y no se recuerda que en el sexenio de Felipe Calderón "su hombre fuerte", Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, protegía a una banda del crimen organizado y se hizo inmensamente rico con casas en el extranjero.

"¿O eso ya se nos olvidó?", cuestionó.