Pese a contagios, empleados de Torreón no piden incapacidad

Cuatro de cada 10 comercios en Torreón reportan contagios de COVID-19, pero apenas un 12.5 por ciento de los trabajadores acuden a solicitar su incapacidad, mientras que el resto optan por presentarse a laborar enfermos, debido a lo complicado que puede resultar el realizar este trámite ante el IMSS.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, dijo que se hizo una encuesta este fin de semana entre los socios de este organismo empresarial y, por cada 100 negocios, un 38 por ciento reportó contagios de COVID-19 entre sus trabajadores.

Señaló que, de esta cifra, las empresas indican que hasta un 24 por ciento de su plantilla laboral se ha visto afectada con incapacidad, pero lo más preocupante es que no todos los que se contagian solicitan este derecho porque en la página web del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el trámite es muy tardado, el sitio suele estar saturado o "son muy tortuosos".

"Solamente el 12.5 por ciento de los trabajadores contagiados sacaron su incapacidad, entonces, nosotros como patrones, estamos pagando, otra vez, sin que los trabajadores acudan a sus centros laborales", comentó.

Esto significa que un 87.5 por ciento de los trabajadores contagiados no tramitan su incapacidad, en lo que corresponde a los comercios de Torreón, por lo que algunos optan por acudir así a laborar.

RETIRO DE CUBREBOCAS

Pese a la quinta ola de COVID-19, se mantiene en Torreón el plan piloto para el retiro del cubrebocas en las industrias.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, consideró que no se han registrado muchos contagios y que el plan sigue caminando.

Recordó que son 15 empresas que forman parte de este programa, donde los contagios, de acuerdo a lo que se ha evaluado, no se producen en los centros laborales, sino en el tema social.

"Los contagios siguen siendo fuera de las industrias, el tema que nos sigue pegando es fuera, los fines de semana, en la casa, las fiestas, algo que le queremos pedir a la comunidad es que necesitamos no quitarnos el cubrebocas, sentimos que como ya no hay tantas muertes, como ya no hay tantas hospitalizaciones, como que la gente se está relajando y dice que es como si fuera una gripe, pero no es una gripe, entonces ya no le hacen caso y ya la gente normalmente está sin cubrebocas", comentó.

"Sí hacerles mucho hincapié en que tenemos que seguirnos cuidando, atendiendo lo que el comité de salud diga", expresó.

González Silva aclaró que la prueba piloto en las industrias tiene como objetivo evaluar si el retiro del cubrebocas generaría contagios en la misma empresa, que la fábrica se volviera la fuente del contagio, lo que, hasta el momento, ha sido descartado.