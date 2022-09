Pese a ausencias, RC defiende a titular

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, defendió el trabajo de su titular de Desarrollo Económico, Kena Yáñez, de quien ha trascendido que permanece por largos periodos de tiempo fuera de la ciudad y en otras locaciones como Monterrey, ciudad en la que anteriormente residía cuando cumplía con otras encomiendas laborales relacionadas al servicio público.

Fue durante la semana pasada que al mandatario se le cuestionó respecto a la labor y la dinámica laboral de Yáñez, funcionaria que además fue cuestionada de inicio por la opinión pública y la prensa, esto al haber figurado en un caso de corrupción dentro de la administración estatal de Nuevo León en el año 2007, situación que finalmente concluyó con un sobreseimiento legal.

Al respecto, Cepeda señaló que los viajes de Yáñez a Nuevo León, así como a otras entidades del país, representan una parte elemental de su dinámica laboral para promocionar a Torreón en el interior del país y el extranjero, dijo que en cada salida del municipio se cuentan con encomiendas especificas para generar negociaciones en favor del Municipio de Torreón.

De la misma forma indicó que, al margen de dicha situación con la Dirección de Desarrollo Económico, se mantiene un seguimiento permanente a los resultados de todas y cada una de las direcciones de la administración, esto como parte de su mejora continua y como parte del Plan Municipal de Desarrollo.

´Se han hecho señalamientos de que la Directora de Fomento Económico pasa mucho tiempo en Monterrey, que no está mucho tiempo aquí….

"Mira, lo que yo no he tenido oportunidad de hacer, me ha hecho el favor de hacerlo ella, no el favor, ella tiene el compromiso que tiene que ver con estar promoviendo permanentemente (a Torreón), como saben ellos tienen una tarea que no es justamente de Torreón, pero no es Monterrey, tienen que ver justamente con otros puntos en los que hemos tenido ya contacto, tienen que ver con destinos de aerolíneas, con empresas coreanas, chinas, americanas, en donde hay dos puntos de partida, México, Monterrey y Guadalajara, incluso otros internacionales".

De la misma forma, Cepeda destacó la trayectoria de Kena Yáñez, quien tuvo una participación destacada en ProMéxico en años anteriores, elemento profesional que sirve a la presente administración para mejorar las posibilidades de que lleguen nuevas empresas de todos los puntos de México y el mundo.

"Ella me ha dado la oportunidad, con la experiencia que tuvo en ProMéxico, de estar permanentemente haciéndolo (promoción), entonces ella tiene que estar aquí, pero también promoviendo a Torreón, pero Torreón no se promueve solamente en Torreón", sentenció Román Alberto Cepeda.