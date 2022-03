Pese a audios, Gertz Manero se puede mantener en su cargo: AMLO

Pese al escándalo por la filtración de audios en el que Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), habla con el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, sobre el caso de Alejandra Cuevas, acusada del homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el fiscal sí se puede mantener en el cargo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal llamó a no querer resolver este tema con posturas políticas, sino por los cauces de la ley por lo que destacó que esto será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"A pesar del escándalo que se ha generado por la filtración de los audios de una conversación del fiscal general, ¿usted cree que el fiscal puede sostenerse en su cargo a pesar de lo que se ha revelado?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Yo pienso que sí porque se tiene que proceder conforme a la ley y entiendo, tengo la información, de que sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte, va a resolver, pero eso es una postura de tipo política (…) se tiene que resolver en los cauces que establece la ley", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal llamó a no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, pues este caso lo resolverá el Máximo Tribunal.

"¿No queda dañada la institución?", se le cuestionó.

"Eso lo va a resolver la Corte y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal. No nos metamos a querer resolver esto con posturas políticas, porque también hay mucha hipocresía", dijo.

Acusó al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz de aprobar todo en sexenios pasados pues afirmó que "él está en el flanco derecho".

"El exministro Ramón Cossío que está en contra pues del Gobierno actual, ya tiene esa postura 'hay que quitarlo, hay que tumbarlo'. Yo pienso que se tiene que resolver en los cauces que establece la ley.

"Este ministro fue de los que aprobaba todo en los gobierno conservadores, y él está en el flanco derecho", aseveró.