Personas infectadas de COVID-19 deberán esperar para recibir vacunación de refuerzo

Las personas que se han contagiado con el virus del SARS-CoV-2 recientemente deberán esperar al menos dos semanas para recibir la dosis de refuerzo de la vacunación anti-COVID-19, informó el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero.

También pidió a las personas que se saben positivas al virus, que comienzan con síntomas o aún no han salido del contagio, a que no acudan a las jornadas de vacunación.

“Mucha gente desgraciadamente ha ido y a veces no avisan, no dan datos y eso por el respeto a quien lo vacuna y a los que están alrededor de él, no acudir en la fase activa o con el inicio de problemas de garganta a la hora de vacunarse”, comentó González Romero en rueda de prensa virtual.

Mencionó también que ante la alta de demanda en el número de pruebas COVID, se trabaja para obtener un nuevo termociclador mayor para analizar hasta 2 mil pruebas. Aunque reconoció que no será fácil, sobre todo por su costo que oscila en los 35 millones de pesos.

“Estamos viendo con los que tenemos que son desde el 2009, estamos viendo cómo actualizar y con el que se tiene en Gómez Palacio darle cabida al mayor número de pruebas”, dijo el funcionario y reconoció que debido a la gran cantidad de pruebas es imposible darle celeridad, sin embargo aseguró que no se tiene ninguna prueba rezagada.

Declaró que el personal de Salud, dada la sobrecarga de trabajo que se tiene en la actualidad, trabaja las 24 horas.

“El personal de salud es digno de admirarse por la entrega que tiene aún con la sobrecarga que existe”, reconoció.