Persisten adeudos con empresarios jóvenes

A poco tiempo de que termine la actual administración estatal, persisten los adeudos con algunos proveedores y no ha habido una respuesta para resolver la situación.

"Hemos tenido la intención de acercarnos con el secretario de Finanzas para tratar de resolver los adeudos que se tienen con los empresarios jóvenes, lamentablemente no hemos podido coincidir. Entiendo que su agenda está un poquito apretada pero estamos en total disposición de resolver", manifestó el presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Alejandro Treviño.

Y es que, los adeudos ascienden a los seis millones de pesos, "aún no se resuelve el tema del adeudo, seguimos teniendo adeudos por encima de los seis millones de pesos y quisiéramos que en este mes nos dieran el espacio para dialogar, al menos para llegar a un acuerdo y ver la forma de apoyar a los empresarios que tienen esta situación", citó. Dijo que aunque se avanzó con el Gobierno Municipal, persisten los adeudos por parte del Gobierno del Estado. "Con el municipio sí estamos en ceros, ahí sí no hay adeudos, el tema es con el Gobierno del Estado", indicó.

Reiteró que han buscado al secretario de Finanzas pero no han logrado coincidir en la agenda, por lo que "estamos a la espera de que nos reciba para poder dialogar".

Inclusive hay riesgo de que una empresa cierre. "Tenemos el riesgo sobre todo de una de las empresas que es la que tiene el adeudo un poquito más grande que ya está en una situación de riesgo de cierre y de perder al rededor de 30 empleos directos inmediatos, administrativos, más el resto de los empleados operativos que tiene", advirtió. Son más de seis empresas de este sector con las que se tiene deuda que suma la cifra expuesta de seis millones de pesos. "Tengo fe de que se va a pagar y también tengo fe de que si no se hace el próximo gobierno responda porque hay órdenes de compra, hay contratos, son licitaciones, o sea, no hay motivo por el cual no cubrir estas deudas", dijo.

Los adeudos con los empresarios jóvenes corresponden al ejercicio fiscal de 2021 y otros al 2022.