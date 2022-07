Persiste propaganda electoral en Coahuila

Durante este mes de julio arreciaron las encuestas y publicaciones con temática electoral en el estado de Coahuila pese a que ni siquiera han comenzado las campañas internas de los partidos para elegir a sus candidatos rumbo a la elección estatal de 2023.

Usuarios de redes sociales, así como ciudadanía en general, han reportado a El Siglo de Torreón que los llamados ejercicios de “encuesta telefónica” tienen una mayor frecuencia en sus números fijos de telefonías, así como en sus propios celulares pese a que en ningún momento se han entregado datos personales que autoricen a dichas empresas “consultoras” a que se reciban ese tipo de mensajes o llamadas.

Entre los ejercicios que se realizan se encuentran las preguntas en las que se ofrecen a la ciudadanía diversas opciones para elegir en el caso de una votación tentativa, en la cual se detallan opciones de ciertos personajes de la política local, así como de posibles coaliciones y partidos en solitario.

No obstante, no son pocos los casos en los que las preguntas se encuentran sesgadas o con orientación para destacar a cierto personaje en particular, señalando sus supuestos logros en materia de política social, sus características profesionales o sus valores personales, lo que es una evidente acción de propaganda fuera de tiempo y de las determinaciones electorales.

Una situación similar ocurre en en redes sociales, espacio en el que son cada vez más comunes las publicaciones de supuestas encuestas, de portales de noticias de reciente creación y demás perfiles que promueven resultados a favor de cierto partido o personaje determinado.

En casi todos los casos las encuestas aparecen mediante la modalidad de publicidad, además de que cuentan con interacciones de parte de usuarios que casi nunca son personas reales.

Cabe recordar que la promoción electoral en Coahuila, al igual que en Estado de México, ha sido señalada ya por autoridades en la materia como un tema restringido, ejemplo de lo anterior ha sido detallado mediante resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismo que ha ordenado a personajes de Morena que eviten participar o promover actos de campaña anticipados.

Pese a ello incluso se pueden observar espectaculares, letreros y otros elementos de propaganda de quienes se perfilan a ser candidatos de dicho partido a la elección estatal en Coahuila el próximo año.

Señalar además que los ejercicios anteriores se encuentran al margen del trabajo de medios de comunicación formales, mismos que realizan análisis propios y evaluaciones con elementos periodísticos, con fines meramente informativos y en un ánimo periodístico.