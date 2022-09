Persiste fila especial, detecta CEDH

Niños "encajuelados" o escondidos entre los asientos para ingresar por la puerta trasera de la Expo Feria para evadir a la multitud que esperaba su turno, fueron detectados durante la segunda visita que realizó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para frenar ese tipo de prácticas que violentan los derechos del resto de los menores, que sufrieron las inclemencias del tiempo para ser vacunados contra el COVID-19.

Y es que aunque fueron señaladas estas prácticas que violentan a los menores, los "recomendados" siguieron apareciendo, aunque en menor cantidad y arriesgando la vida de los pequeños que llevaban escondidos en los vehículos que lograron ingresar a las instalaciones de la Expo Feria, a base de engaños al personal.

Sara de los Santos Llamas, segunda visitadora de la CEDH dijo que si bien no se ha interpuesto una queja formal, ésta se seguirá de oficio por parte de la propia Comisión.

"Cuando nosotros conocemos una probable violación a los derechos humanos, muchas veces estas violaciones tenemos acceso por los medios de comunicación aunque no tengamos la queja, si nosotros vemos que hay elementos que presumen la violación a derechos humanos, nosotros tomamos de oficio, la ley nos obliga a este ejercicio", detalló de los Santos.

Y explicó que dependiendo de las actas que se han estado levantando y de la evidencia que hayan recabado en sus visitas al módulo de vacunación, se determinará a los probables actores responsables.

"Muchas veces el levantar una queja no implica que vayamos directo a la sanción como tal, porque la Comisión no tiene esa fuerza, lo que se necesita es que no se repitan esas prácticas o este ejercicio que se está dando, yo creo que esto nos sirve para que en el refuerzo o en la segunda dosis, pueda existir una mayor organización y que se mejore el sistema de vacunación para nuestros niños y adolescentes, y ese es el objetivo, que al llegar la segunda dosis, vengamos con lo aprendido de la primera y evitemos que se sigan violentando los derechos de los niños", detalló la segunda visitadora.