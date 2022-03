Periodista Macedonio Villalobos denuncia amenazas por secretario del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec

El periodista istmeño Macedonio Villalobos Gallegos, director del medio informativo "Nuevo Xhunco", denunció por amenazas a Raciel Cabrera García, secretario técnico del gobierno municipal de Santo Domingo Tehuantepec y esposo de la edil Vilma Martínez Cortés.

Villalobos Gallegos presentó este martes su denuncia ante la Fiscalía Local del Ministerio Público de Tehuantepec, región Istmo, en donde señaló que el esposo de la presidenta municipal de Tehuantepec lo ha amenazado dos veces.

"La denuncia la hago por mi familia y por mi integridad física, ya que yo sé que el Raciel Cabrera García en cualquier momento va a mandar a alguien, ya sea que me golpee o en verdad cumpla su amenaza de matarme", señaló el periodista en sus redes sociales.

Villalobos Gallegos, quien cuenta con más de 20 años como reportero y quien fundó el medio Nuevo Xhunco en 2021, afirmó que Cabrera García puede cumplir las amenazas de las que lo acusa, "ya que tienen el dinero del pueblo tehuano a su disposición".

El reportero denunció que la última amenaza que recibió fue cuando se encontraron en plena vía pública, en Santo Domingo Tehuantepec, y el funcionario público le dijo que dejara de escribir mal de su esposa, pues de lo contrario acabaría "con un balazo en la frente" acusó Macedonio Villalobos.

"Que no me metiera con él ni con su familia y que me iba a pegar un balazo e iba matar a mis hijas y a mi esposa, porque ya sabe dónde vivo, y yo le dije que si no quiere que opinen de él y de su esposa que se retire de la política, ya que son personas pública y siempre la ciudadanía va a opinar al respecto ya sea bien o mal", señaló ante la ley.