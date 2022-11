Penúltima prueba de México antes del Mundial de Qatar

El tiempo se agota para Gerardo Martino y sus muchachos, pues el Mundial de Qatar 2022 está a unos cuantos días de comenzar y con ello, las oportunidades de probar alineaciones, tácticas y cualquier argumento futbolístico con el que pudiera contar la selección mexicana de futbol, están también por culminar.

PRESIÓN EXTRA

De cara a la cita mundialista, "El Tata" Martino y el Tricolor tendrán esta tarde su primer examen en el que las fallas aún están permitidas, pues ese margen de error desaparecerá a partir del próximo 20 de noviembre. Por lo pronto, hoy a las 14:00 horas, tiempo de la Comarca Lagunera, la selección mexicana de futbol se enfrentará en partido amistoso a su similar de Irak, duelo que tendrá lugar en el estadio Municipal de Montilivi en Girona, España, donde el equipo Azteca tiene su feudo de entrenamiento y preparación en Europa, previo a partir hacia Qatar.

En medio de las dudas y discrepancias que han generado las decisiones de Martino respecto a quiénes serán los convocados en la lista final rumbo al Mundial, el partido amistoso de esta tarde parece cobrar una relevancia mayúscula, pues podría ser la última oportunidad de mostrar su valía para numerosos futbolistas, quienes con una buena actuación levantarían la mano para ser considerados en el máximo torneo de selecciones nacionales. Aunque persisten las dudas en todas las líneas, es en la delantera donde se tiene la mira puesta y el duelo ante Irak, una selección que no estará en el Mundial, podría ser la manera de "amarrar" su convocatoria para Rogelio Funes Mori y Henry Martín, si es que alguno logra marcar esta tarde.

RAÚL NO JUEGA HOY

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, prácticamente dijo que Raúl Jiménez está muy cerca de ir a Qatar 2022 y Santiago Giménez será el delantero sacrificado.

De cara al duelo de preparación ante Irak, el "Tata" indicó que la recuperación de Raúl Jiménez ha sido acelerada y aunque no tendrá minutos ante los iraquíes, bien podría subirse al Mundial. Y Santiago Giménez no. "Raúl lo estamos evaluando para ver si puede estar en el partido ante Suecia, es muy difícil que pueda tener minutos ante Irak" dijo; pero al mismo tiempo, prácticamente descartó a Giménez de ir a la Copa del Mundo: "si hay dos personas responsables de traer a Santiago a la discusión, uno es él y el otro soy yo, porque cuando lo traje ni era titular en Cruz Azul. Estoy contento como lo ha peleado, como ha buscado un lugar en el Feyenoord".

Pero no irá: "La explicación que se encuentra es la que menos se apega a la realidad. Santi es goleador de Europa League pero juega pocos minutos, juega de vez en cuando. Hay que revisar el rendimiento y lo que procede". Se encuentra en la pelea, pero "está peleando un lugar pero pelea con la jerarquía de los otros 9. La jerarquía de Henry (Martín) que es indudable y después las discusiones van a estar".

Martino parece muy seguro en que Raúl Jiménez llegará a Qatar: "Me animaría a decir que lo de Raúl era más difícil en el inicio que la de (Jesús) Corona, pero hoy de Raúl, si tuviera que dar una opinión apresurada, está más adentro que hace un mes".

HENRY BUSCA APROVECHAR

Con Raúl Jiménez recuperándose de una lesión y la ausencia de Santiago Giménez, Henry Martín tiene al alcance una oportunidad dorada de asegurar su puesto como uno de los delanteros de México en el Mundial de Qatar.

Martín procurará aprovechar esas circunstancias cuando la selección mexicana enfrente a Irak en Girona, España. Será el penúltimo partido de preparación del Tri antes de su debut mundialista ante Polonia el 22 de este mes. Actualmente, el entrenador argentino Gerardo Martino tiene a cuatro centro delanteros en la nómina de 31 jugadores, que se reducirá a 26 el próximo lunes. Martino ha dicho previamente que no contempla ir a Qatar con tantos nueves. Eso significa que al menos uno de los cuatro: Jiménez, Giménez, Rogelio Funes Mori o Martín se quedará fuera del Mundial.

"Un Mundial no te lo regalan te lo tienes que ganar es una pelea sana, pero fuerte", dijo Martín. "El 'Tata' y los que deciden están contentos, pero sería no tener de dónde elegir, pero tienen bases para hacer una elección". Jiménez, el nueve titular en los primeros dos años de Martino en el cargo, se reportó el lunes a la concentración en Girona y sigue en recuperación de una pubalgia. Es incierto si Martino lo usará al menos unos minutos ante los iraquíes. Giménez aun no es liberado por el Feyenoord de Holanda, y Martino sólo tiene que elegir Funes Mori y Martín para abrir ante Irak. Martino aún no ha declarado quién de los dos sería titular. "Los cuatro hemos demostrado, unos en Europa, otros en México, cada uno donde está lo ha hecho bien", agregó Martín. "Respeto a mis compañeros, es una competencia sana y uno va a quedar fuera, así es el deporte en general".

Martín, quien busca disputar su primer Mundial, tiene 29 años y viene de su mejor torneo como profesional. En el Apertura marcó 13 goles en 21 partidos y además repartió seis asistencias. Más allá de los números, es un jugador que además gusta de ayudar a marcar desde la salida y recuperar pelotas. "Estoy contento por lo que estoy haciendo, no me esperaba marcar tantos goles, lo importante era volver a disfrutar el juego y lo he logrado", agregó. "Me entrego, me gusta asistir porque lo más importante es el equipo y servir al plantel".

El camino de Martín a la antesala de un Mundial inició como jugador de segunda división en el 2013, luego debutó en la máxima categoría con Tijuana un año después y su crecimiento máximo llegó con América, donde juega desde 2018. "Me ha tocado vivir un poco de todo", admitió el delantero. "No siento que sería injusto, pero si me dolería si me quedo fuera tan cerca de un Mundial, pero si es la decisión del entrenador, hay que respetarla". Después de enfrentar a Irak, México cerrará su preparación el 16 de noviembre ante Suecia, pero lo hará ya con su nómina final y Martín espera estar ahí.