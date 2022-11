Pensionados exigen audiencia con el alcalde de Torreón

Pensionados del Municipio de Torreón se manifestaron en la presidencia y bloquearon las puertas principales del edificio para exigir una audiencia con el alcalde, Román Alberto Cepeda González, pues desde febrero han solicitado una cita con el edil y no se les ha otorgado.

Francisco Sánchez Flores, titular de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Ayuntamiento de Torreón, dijo que entregaron un pliego con algunos puntos que buscan mejorar en términos de los 560 pensionados que forman parte de este grupo, como es el aguinaldo que reciben, la aportación por defunción, así como su participación con un representante en el Consejo de Pensiones.

"Desde 1982 se nos da una sola quincena de aguinaldo, no hemos tenido modificaciones en los aguinaldos, desde que entró el alcalde hemos estado pidiendo que nos atienda, en marzo enviamos un oficio bien estipulado para el presidente pero no hemos tenido una respuesta, ni sí, ni no, no nos han respondido nada", comentó.

Señaló que anteriormente ya se habían manifestado ante la falta de respuesta y que hace tres meses fueron atendidos por la directora de Atención Ciudadana, Érika Sotomayor, quien dijeron que se comprometió a conseguirles una cita pero no fue así.

"No nos ha podido atender, hemos venido varias veces y nos niegan la entrada con él", expresó el representante de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Ayuntamiento de Torreón.

ENTRE GRITOS Y EMPUJONES

Una comisión de 50 adultos mayores que acudieron a protestar se pararon entre las puertas de cristal para impedir la entrada y salida de personas a la presidencia, lo que causó malestar entre quienes deseaban pasar, por lo que hubo empujones y en varias ocasiones se hicieron de palabras con la gente que les exigía que se movieran.

Algunos llevaban silla de ruedas, muchos portaban cartulinas fosforecentes con mensajes alusivos a que exigían ver al presidente municipal.

Mientras bloqueaban, gritaban "¡que venga el alcalde, que venga el alcalde!" en la planta baja del edificio.

"Cuando quería el voto, bien que hasta nos puso un camión para llevarnos a las urnas y ahora no nos quiere recibir", gritaban los quejosos.

Los guardias de seguridad de la presidencia municipal de Torreón buscaron dialogar con los inconformes y les pidieron que permitieran el acceso y salida de la gente, sin embargo, obtuvieron una negativa rotunda.

OBTIENEN PROMESA DE CITA

Una comisión subió al séptimo piso para pedir la audiencia con el munícipe y fueron atendidos por su secretario particular, quien les informó que Cepeda González no se encontraba en la ciudad y que podría atenderlos el lunes, por lo que se les extendería una cita, por lo que, después de una hora de protesta, los pensionados se retiraron con la promesa de una audiencia.