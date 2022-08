Pensionados del SNTE cierran Recaudación de Rentas en Gómez Palacio para exigir pago de bono

Este viernes, personas que acudieron a realizar diversos trámites gubernamentales tuvieron dificultades para llevarlos a cabo debido a que la Recaudación de Rentas, ubicada a unos metros de la réplica de la Torre Eiffel de Gómez Palacio, se encuentra tomada.

Son los pensionados y jubilados de la sección 44 del SNTE en La Laguna de Durango que, ante la falta de respuesta de las autoridades para pagarles su bono de ajuste de calendario (equivalente a seis días de salario), decidieron ejercer presión. Hoy, por cuarta vez también bloquearon el acceso a la Casa de Gobierno.

Fernando Montes Garibay, uno de los afectados, dijo que quieren ser escuchados, pues es una incongruencia que ya jubilados cuando deberían de estar tranquilos en sus hogares y sin ninguna preocupación, tengan que salir a la calle a reclamar un derecho ya devengado.

"El Gobierno nos obliga porque caen en incumplimiento, no pagan. Ellos se escudan diciendo que la Federación no les entrega los recursos a tiempo, eso no es válido porque se supone que todos esos dineros están dentro del Ejercicio Fiscal, ya están etiquetados y no pueden ser tocados".

"¿Por qué no nos paga el Gobierno y por qué nos obliga a venir este tipo de acciones y hasta conflictuarnos con la ciudadanía?. Ellos en justo derecho vienen a hacer trámites y no lo pueden hacer porque nosotros nos estamos inconformando, pero es por culpa del Gobierno que no paga, han sido puras mentiras, hay que llamarle como es", señaló.

La mayoría de los quejosos son adultos mayores y algunos tienen enfermedades crónico-degenerativas. Desde las 7 de la mañana, decidieron realizar dichas medidas de presión y pidieron comprensión de la ciudadanía, pues solo de esta forma es como pueden ser atendidos por el Gobierno. Dijeron que son alrededor de 900 jubilados y pensionados en La Laguna de Durango y que si este fin de semana no se resuelve, seguirán tomando más oficinas gubernamentales del estado de Durango.

Después del mediodía de este viernes, jubilados y pensionados recibieron un mensaje de la Dirección de Pensiones en el que se les comunica que, "con toda seguridad" hoy a partir de las 3 de la tarde estará disponible el pago del ajuste a calendario. Las personas afectadas dicen que hasta que vean el dinero reflejado en sus cuentas es que liberarán las instalaciones de Recaudación de Rentas y de la Casa de Gobierno.