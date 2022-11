Peña Nieto dispuesto, a reportar su patriminio

El expresidente Enrique Peña Nieto señaló que está dispuesto a responder todas las preguntas sobre la su patrimonio, señaló en una entrevista para el diario El País, además, precisó que seguirá residiendo en España.

El diario El País dio a conocer en su página web que el expresidente Peña Nieto renovó su visa dorda la cual obtuvo en octubre de 2020 y el pasado 5 de octubre actualizó sus papeles. Esta última autorización expira en 2027.

Además no descarta instalarse definitivamente en España y se ha comprado la casa en la que vive en una urbanización a las afueras de Madrid.

"Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente", ha afirmado el expresidente a El País.

Peña Nieto, que gobernó México de 2012 a 2018, lleva ya tres años sin pisar su país y, de momento, no tiene pensado volver. Disfruta de una vida cómoda en Madrid, y dedica buena parte de sus mañanas a jugar al golf. No era el plan que esperaba cuando abandonó la presidencia mexicana, pero, tras su decisión de marcharse de su país, parece haberse acostumbrado a él, detalla la nota informativa.

El expresidente se cita con EL PAÍS en una cafetería de La Moraleja (Alcobendas), una de las zonas más exclusivas de Madrid. Mantiene que decidió instalarse en la capital para "desvincularse de la vida política mexicana" y para ser "respetuoso con el tiempo" del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de su Gobierno.

Su mudanza a España le mantenía fuera del foco mediático, aunque no necesariamente del judicial. En agosto, dos meses después de que EL PAÍS revelase que Peña Nieto se había instalado en Madrid gracias a la compra de un inmueble de más de 500 mil euros, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que mantenía abiertas tres investigaciones contra él. Le investigan por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, acusaciones que el expresidente niega. "Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio", asegura.

UN CHALET DE UN MILLÓN EN VALDELAGUA

La visa dorada exige algunos requisitos que Peña Nieto no cumplía, como invertir dos millones de euros en deuda pública, un millón de euros en acciones de empresas españolas o depósitos bancarios. La opción más viable para el exmandatario era invertir al menos 500.000 euros en inmuebles y así decidió comprar un local comercial en el centro de la capital por 570.000 euros, apenas unos días antes de solicitar su visa oro. La intención nunca fue vivir en él, así que lo reformó y lo convirtió en un apartamento de lujo que puso en venta. El anuncio de la inmobiliaria se publicó a principios de agosto, justo horas después del comunicado en el que la Fiscalía hacía públicas las investigaciones contra el exmandatario. "Fue pura coincidencia", asegura el expresidente. El local comercial con terraza convertido en piso de lujo sigue aguardando un comprador por 650,0000 euros.

Mientras tanto, Peña Nieto, en su intención de echar raíces en España, ha decidido comprarse por casi un millón de euros el chalet de tres plantas en el que reside en la urbanización Valdelagua, a unos 40 kilómetros de Madrid. Es una casa construida en una parcela de 2.500 metros cuadrados y consta de dos plantas y un sótano, donde se encuentra el garaje y una bodega. El resto es jardín. Es un lugar seguro y discreto -"no tan lujoso como dicen", apunta el expresidente-, donde también tienen una propiedad personajes como Penélope Cruz y Javier Bardem. "Esto no es una inversión, el propósito es vivir en ella. No pretendo tener más inversiones en España", aclara el expresidente.