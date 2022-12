Películas de terror para ver en Navidad

A pesar de que la Navidad es una temporada de amor y paz, el cine no desaprovecha la oportunidad de hacer terror con la temporada, muestra de ello son algunas películas que aprovechan la temática para llenarla de horror y sangre.

Aquí te presentamos algunas películas que mezclan el terror con la Navidad.

Krampus

Navidad y una familia que parece haber perdido el espíritu navideño, son los elementos que invocan a un ente maligno conocido como Krampus, el cual se hace presente para castigar a aquellos que se han olvidado del significado de la temporada.

Estrenada en 2015, la cinta tuvo un buen recibimiento por parte del público, sobre todo por Krampus, personaje basado en el espíritu maligno de Navidad, el cual pronto se volvió el favorito de muchos fanáticos del cine de terror.

Gremlins

Entre el terror y la comedia, llegan los Gremlins, criaturas pequeñas que se convirtieron en el terror del público de los 90, pero que también se ganaron el cariño de muchos.

La historia empieza cuando un padre busca un regalo navideño para su hijo, encontrando en una tienda de 'Chinatown' a una pequeña criatura llamada 'mogwai', la cual para poder adquirirla hay que seguir tres simples reglas: no exponerlo a la luz del sol, no darle de comer después de medianoche y no mojarlo.

Las cosas para el padre y su familia se complican cuando empiezan a desobedecer las reglas, desatando caos y terror con las pequeñas criaturas conocidas como Gremlins.

Rare exports

Un grupo de científicos se encuentra investigando en el norte de Finlandia la presencia de una misteriosa criatura, la cual los llevará a descubrir la verdadera cara de ‘Santa Claus’.

La película fue estrenada en 2010 y además de los elementos de terror, la historia también mezcla comedia negra y aventura.

Navidad Negra

Considerada como una de las cintas precursoras en el sine del ‘slasher’, Navidad Negra de 1974 presenta una historia no tan compleja como otras, pues los eventos se desarrollan en una casa donde un grupo de mujeres estudiantes celebran la temporada navideña.

Las cosas para las chicas se complican cuando un extraño ingresa a la casa, trayendo una serie de trágicos y sangrientos acontecimientos.

Better Watch Out

Durante la temporada navideña, una niñera tendrá que hacerse cargo de proteger al niño que está a su cuidado, pues un extraño ha ingresado a su hogar, poniéndolos en peligro.

Aunque un tanto similar a Navidad Negra, Better Watch Out presenta una atmósfera un tanto más ligera que la otra cinta, eso sí, sin quedar la sangre de fuera.

Fue estrenada en 2017 y se ha vuelto una de las favoritas del público para ver en la temporada navideña.