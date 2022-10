Pedro Sánchez expresa su apoyo a Lula da Silva en próximas votaciones de Brasil

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva de cara a la segunda vuelta de las elecciones del domingo, según un video difundido este miércoles en las redes sociales del exmandatario brasileño.

"Brasil merece ese horizonte de progreso, Brasil merece a Lula. Tu triunfo, querido amigo, será el de los progresistas de todo el mundo", afirmó Sánchez en el video.

Lula, favorito para el balotaje, que disputará con el actual gobernante, el ultraderechista Jair Bolsonaro, agradeció las palabras de Sánchez y afirmó que "el mundo necesita un Brasil soberano, que dialogue con el mundo, genere empleos y no niegue la ciencia".

Por su parte, Sánchez subrayó que la elección del domingo es "decisiva" para el porvenir de Brasil, "una tierra tan unida a España".

"Brasil es la mayor economía de Iberoamérica y su voz es imprescindible ante los grandes desafíos globales que nos unen. Una voz de apertura al mundo y no de desconfianza; de ilusión y no de miedo; de compromiso con la igualdad; y no de aceptación de esa desigualdad", manifestó.

El jefe del Gobierno de España añadió que es "el momento de abrir la puerta de la esperanza "frente a quienes predican el odio y el negacionismo climático y frente a quienes quieren un Brasil aislado y encerrado en sí mismo".

En este sentido, Sánchez indicó que espera la victoria de Lula, candidato de un amplio frente progresista que lidera el Partido de los Trabajadores (PT) y favorito en las encuestas, con entre cuatro y siete puntos de ventaja sobre Bolsonaro, que aspira a la reelección.

Lula y Sánchez se reunieron en noviembre del año pasado en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, en el marco de una gira que realizó el exmandatario brasileño por varios países europeos.

El PT y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también han mantenido diálogos virtuales en los últimos meses sobre posibles mejorías en la legislación laboral del país suramericano, en caso de un triunfo de Lula.