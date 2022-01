'Pedro Salmerón salió del ITAM por denuncias de acoso sexual', responden a AMLO

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia de la mañana de este lunes que Pedro Salmerón había salido del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) porque ahí había "posturas encontradas", académicos aseguraron que el historiador -quien fue propuesto por AMLO como embajador ante Panamá- salió del ITAM no por desavenencias ideológicas sino por las denuncias de acoso sexual. Además, acompañaron sus afirmaciones con la copia de la carta donde Salmerón renuncia y se refiere al tema del acoso sexual.

"Renunció intempestivamente, a la mitad del semestre, porque supo que había denuncias de acoso sexual en su contra", escribió la académica y columnista Denisse Dreser en su cuenta de Twitter.

Añadió que lo que afirmó AMLO en la mañanera "es falso" y que el historiador ha sido denunciado también por mujeres de Morena y de la UNAM.

También Carlos Bravo Regidor publicó en sus redes sociales la carta que el mismo Salmerón envió al director de Ciencias Políticas

En la carta, fechada el 1 de abril de 2019, dirigida a Alberto Simpser, coordinador de la licenciatura de Ciencia Política del ITAM, Pedro Salmerón se refiere a una denuncia publicada en el Twitter @MeeTooAcademicos que asegura que en su clase "los comentarios denigrantes contra las mujeres, son lo más natural".

Le escribe que hay quienes en el ITAM han decidido hacer caso a un tuit anónimo: "Sé que están preparando un espectáculo al que no me quiero prestar. Por ello considero lo más conveniente para el Instituto y para mi persona, hacer efectiva la renuncia que le presenté la semana pasada con fecha de hoy, y no del fin de semestre como le comuniqué la semana pasada".

Más adelante añade sobre las "denuncias" anónimas: "Ya tomaré yo las medidas legales o haré las reflexiones que considere pertinentes".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que el caso de Salmerón no se debe utilizar con propósitos politiqueros. Agregó que los medios de comunicación están en contra de su gobierno e incluso publicaron información sobre la familia de Salmerón, que ocupa cargos en la administración pública.

"Les molesta el historiador por sus posturas, pues por eso ya no está de maestro en el ITAM, y ahí habían posturas encontradas", expresó López Obrador ante las denuncias de alumnas de esa institución académica contra Pedro Salmerón.

"Hay que ver las cosas con mucha objetividad y no hacer juicios sumarios; no a los linchamientos políticos a nadie. Hay que buscar pruebas", añadió.

Sobre las investigaciones abiertas contra Félix Salgado Macedonio por abuso sexual, el presidente López Obrador pidió que las Fiscalía de Guerrero y la Fiscalía General de la República informen.