Paso de huracán 'Kay' deja más de 30 mil damnificados en Mulegé, Baja California Sur

Más de 30 mil personas, sobre todo en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur se quedaron sin suministro eléctrico por el paso de "Kay", debilitado hoy a tormenta tropical- y 2 mil fueron desalojadas de sus viviendas ante el peligro de inundaciones.

En el transcurso de la noche del jueves y esta madrugada siguieron los desalojos en zonas vulnerables del municipio de Mulegé, el más extenso de México, compuesto por decenas de campos pesqueros y comunidades rurales.

Según informó la alcaldesa de aquella localidad, Edith Aguilar Villavicencio, "Kay" obligó en algunos casos al traslado de personas albergadas a nuevos sitios seguros, dado que las ráfagas de vientos dañaron algunos sitios habilitados como refugios temporales.

Inundaciones históricas

El ciclón golpeó directamente la localidad de Bahía Asunción, así como las de Bahía Tortugas y la zona conocida como Pacífico Norte, Guerrero Negro y Vizcaíno, con inundaciones que no se tenían registro desde hacía varios años.

"Nos golpeó muy fuerte. Todo el municipio es un desastre. No hubo una sola localidad que no tocara el huracán Kay, el municipio más grande del país. Tenemos miles de damnificados", expresó la alcaldesa. Indicó que afortunadamente, dijo, no dejó víctimas ni personas lesionadas, pero sí daños materiales.

Esta mañana --añadió-- se mantienen varias localidades sin luz, como la Heroica Mulegé, donde residen unas 9 mil personas, y parte de la cabecera municipal, Santa Rosalía, y San Ignacio.

Sin electricidad y carreteras afectadas De acuerdo con el reporte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la noche del jueves tenían un registro de afectaciones a 32 mil 262 usuarios, muchos de ellos en la región de Mulegé; no obstante, habían logrado restablecerlo en un 56 por ciento.

El ciclón también dejó severas afectaciones en la carretera transpeninsular, la única vía de comunicación con el resto de los municipios y el estado vecino, por lo que en algunos tramos no es posible conectar a localidades vecinas.

También la zona serrana quedó incomunicada, por lo que la Secretaría de Marina iniciará un puente aéreo este viernes, informaron en el Consejo Estatal de Protección Civil.

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, informó que hoy se traslada junto con un equipo de trabajo, a esta región afectada para iniciar con las tareas de evaluación de daños.