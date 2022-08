Pasan la noche en la Expo Feria para vacunar a niños contra COVID en Gómez Palacio

Un gran número de personas adultas y menores de edad pasaron la noche afuera de la Expo Feria de Gómez Palacio para poder acceder hoy a la vacuna contra la COVID-19 programada para niños y niñas de 5 a 11 años. Este 30 de agosto la programación fue para las letras H, I, J, K, L, M y N en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Hubo quienes llegaron desde las 6 de la tarde de ayer lunes, otros más lo hicieron a las 9 de la noche y a las 2 de la mañana. La gente arribó con casas de campaña, cobijas, colchonetas, sillas y cubetas. Los que pudieron, durmieron en la banqueta, otros más lo hicieron en sus automóviles o se relevaron con otros familiares.

(FERNANDO COMPEÁN)

Con el rostro cansado, y con todos los signos de una noche desvelo, Alma Alicia salió minutos después de las 10 de la mañana de la Expo Feria. Llevaba una silla y cobertores pues llegó desde las 7 de la tarde de ayer lunes.

"Traje a vacunar a mi niña de 9 años, yo me quedé toda la noche, a ella me la trajeron a las 7 de la mañana, fue una noche muy helada, fresca pero me traje cobijas para estar cómoda.

Esto fue muy tenso, muy cansado. Hay que echarle más ganas y poner orden porque hicimos listas para que nadie se nos metiera a la fila, ahorita ya nos vamos a dormir, a descansar", expresó.

Mercedes del Carmen acudió desde las 4 de la mañana con sus niños y dijo que "les falta mucho por organizar, qué desesperación. Deberían de abrir más sedes de vacunación porque los rebasó".

Otra situación a la que se enfrenta la Brigada Correcaminos es que a la vacunación están llegando personas que residen en municipios como Torreón y Gómez Palacio de ahí que el exhorto a la ciudadanía es que respeten el calendario y que sólo acudan quienes están convocados para no entorpecer el proceso.

Lorenzo Blanco Lozano, director regional de los Programas para el Bienestar zona 02, informó que ayer se aplicaron alrededor de 7 mil vacunas a niños y niñas. Del 29 de agosto al 1 de septiembre la meta es aplicar 30 mil dosis pediátricas a la población de 5 a 11 años.

DEJAN MONTONES DE BASURA

Envolturas de galletas, pañales usados, botellas de plástico, vasos y platos desechables, bolsas, latas vacías de refresco y jugos es lo que la ciudadanía ha dejado tirado en el estacionamiento de la Expo Feria de Gómez Palacio.

Esto se puede observar mientras las personas van avanzando en la fila que los dirige al acceso principal de las células de vacunación.