Pasada Administración de Durango dejó 89 obras inconclusas

El gobernador Esteban Villegas Villarreal informó que decenas de obras se dejaron inconclusas por parte de la pasada administración y no hay manera de que se obtenga un nuevo crédito para concluirlas.

Y es que, esas obras debían haberse terminado con el préstamo que se solicitó durante la pasada administración estatal, por lo que ya no se podría autorizar otro.

"Estamos cerrando obras, nos dejaron más de 89 obras inconclusas, no las podemos dejar así, sería un crimen dejar obras así, estamos tratando de cerrar pero nos estamos topando con otro problema: si yo pido un crédito a Banobras para poder hacer obras y poder terminar las que dejaron, no se puede, porque se supone que esas obras debieron haber estado pagadas con ese dinero de Banobras. Entonces Banobras te dice: yo no te puedo dar para que pagues un dinero que ya te di para lo mismo", declaró.

Por lo que se tendrá que buscar otra alternativa para poder concluir esas obras que requiere la población.

"Entonces tenemos que buscar otra alternativa del presupuesto estatal, que no es mucho, tratar de poco a poco avanzarle con los constructores, hemos estado hablando de uno por uno con ellos, lo que más me preocupa, yo creo que a todos, es el puente", manifestó.