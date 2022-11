Party Hermosillo: Sensibilidad, exceso de imaginación y actuación

Fue el “exceso de imaginación” que diagnosticaron algunos doctores, lo que hizo que Paty Hermosillo comenzara una historia con la actuación desde que era una niña.

Sus papás, preocupados por la personalidad retraída y poco sociable de su hija, la llevaron con diversos especialistas que concluyeron que lo mejor para la entonces niña de 7 años era hacer teatro.

Desde entonces y hasta la fecha, Paty Hermosillo ha dado vida a personajes arriba de un escenario o frente a una cámara, tratando de responderse a sí misma si le gusta la actuación por ser un escape de la realidad o por adentrarse en otras realidades.

-¿Cómo fue tu proceso al adentrarte en la actuación?

Hice teatro toda mi vida. Desde los 7 años con Aarón González en el ICOCULT. A partir de ahí, como a los 15, Aarón me pasó con Gerardo Moscoso y ahí duré como tres años. Ya a los 18-19 años que me había graduado de la prepa, me mudé a Los Ángeles a estudiar actuación en Actors Studio, ahí aprendí lo que es la actuación, pero no sólo de teatro. Ahí aprendí actuación en cine, televisión, conducción, doblaje, guionismo y un poco de dirección. Allá duré los dos años de la carrera y luego me vine a México. Aquí entré a TV Azteca, donde duré un año. Luego estuve en Torreón, entré a Nuestra Belleza, luego estuve un tiempo en Televisa y tras unas vacaciones que me vine a Torreón, conocí a mi esposo, nos hicimos novios, tuve mi primer hijo y aquí me quedé.

-¿En qué formato te sientes más a gusto actuando?

Me gusta más en tele, en cine, cortometrajes, porque me da más tiempo de corregirlo, de hacerlo mejor y de que se enfoquen más en mi actuación detalladamente, como en los ojos, en la mirada. Y en el teatro lo que más me gusta es el público, que tienes manera de poder ver la reacción, de improvisar y quedarte con las reacciones de la gente.

-¿Y cómo fue que llegaste a la actuación?

De chiquita en el colegio no sabían qué tenía. Le hablaban a mi mamá en el colegio y le decían “Paty tiene algo, seguramente es autista o tiene déficit de atención”, porque en el colegio no era muy sociable y hablaba más con los conejos y las gallinas que había ahí que con los niños, porque era un Montessori que tenía una granja.

Le decían a mi mamá que yo tenía sólo una amiga, que yo tenía algo que estaba mal. Entonces me llevaron aquí con algunos neurólogos y no aceptaban, eran diferentes opciones y mi mamá estaba en contra de medicarme. Entonces me llevaron a Monterrey con un doctor que les recomendaron y me acuerdo que me pusieron actividades como pintar y dibujar y me hicieron algunas preguntas y me observaba el doctor. Luego el neurólogo le dijo a mis papás: “su hija está bien, no tiene nada, lo único que tiene su hija es exceso de imaginación, métanla a hacer algo de arte” y mi mamá les dijo “es que ya está en pintura” y el doctor: “No, es exceso de imaginación. Lo que ella necesita es liberar su imaginación, métanla a hacer teatro”. Mi mamá buscó clases de teatro y ahí fue a donde entré.

Me decía mi mamá, “nunca imaginé que el teatro te iba a desinhibir, a ser más sociable, cambiaste por completo, ya llegabas al colegio y platicabas, tenías más amigos, opinabas más en clase”

-¿Y cuál sería tu principal razón ahora para actuar?

No sé exactamente, no sé si es escapar de la realidad o el meterte a otra realidad. Como soy muy sensible, me encanta conocer mis límites, mi sensibilidad y mi emoción.

-¿Y tú sentías que no encajabas como decían?

Sí, hasta la fecha. Siempre he sentido que no me sé relacionar como la gente y admiro mucho a las personas, a mis amigas que se desenvuelven en la vida social increíble y yo siempre me he sentido diferente. Ya tengo más experiencia para relacionarme, me veo más normal. He aprendido mucho de mi esposo como a relacionarme. Yo soy muy sensible, no tengo esa habilidad de despegarme de las cosas.

-Recién estuviste en un musical…

Me invitaron a hacer Vaselina primero, en otra compañía de Torreón. Y no acepté por el tiempo y todo. Cuando fui a ver la obra, padrísima y me enteré que la modificaron a la actualidad, pero yo al inicio no sabía eso y no acepté porque dije, ya no estoy a favor de lo que es vaselina: mucho machismo, la chava termina cambiando por el chavo, las amigas no la aceptan, la critican, mucha envidia entre las amigas… O sea, no me gusta, yo no quiero promover eso.

Y en Hairspray, este otro musical, me encanta su tema. Me encanta que hablan de la discriminación, hablan del bullyng, de los status sociales. Me gusta el tema porque yo en mis redes sociales hablo mucho del bullying, porque no me gusta. Yo viví bullying, por lo mismo de que siempre me tomaban como extraña.

-¿Cambió algo del último musical que hiciste a este de Hairspray?

Sí, yo me siento más segura de mí misma simplemente para cantar. No soy cantante, pero no sé si es mi seguridad de que ya me vale lo que piense la gente que me enfoco en proyectar mi actuación, cantando sin importarme si le parece al público, si me desafino o no, cuando hace diez años yo quería verme perfecta y ahorita mi intención es hacer sentir a alguien, no verme de cierta manera.

-¿Hay otros proyectos en puerta?

Sí, ya me invitaron a otros proyectos de teatro y ya dije que sí, pero no sé cuándo empezamos a ensayar, no tengo idea, pero ya tengo el guión y estoy emocionadísima, porque es con Aarón González, con quien yo aprendí a actuar.

-¿Con la llegada de tus hijos pensaste en dejar la actuación?

Siempre. Recién tuve a Nicolás y a Emiliano, sentí que estuve en un limbo, no sé si fue como una depresión en la que yo no sabía ni quién era yo. A veces como persona pierdes hasta tu nombre y te vuelves “la mamá de”. Y siento que como mujeres, que somos madres, pasamos por esa etapa y es como el volver a nacer tú, a recordarte a ti cuando vuelves a trabajar en ti, te sientes realizada, no solamente como mamá.

-¿Qué haces o te dices a ti misma para impulsarte?

Ser agradecida. La clave de la felicidad es ser agradecido. Se tiene problemas, pero si das gracias por lo que tienes, que no es un problema, te llenas. Valorar lo que tienes, tu economía, tu trabajo, tu familia.