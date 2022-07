Participamos o está en riesgo la pensión en 2024: adultos mayores acuden a proceso interno de Morena

"No nos obligan, pero si nos comentan que si no participamos y no se mantiene este gobierno en 2024 pueden desaparecer las pensiones. Hay que apoyar para que sigan", comentó don Aurelio, de 75 años.

Empacador en un centro comercial de Calzada del Hueso y Miramontes, acudió ayer sábado, como cientos de adultos mayores, a afiliarse a Morena y participar en la elección de consejeros.

"La petición fue clara por parte de los dirigentes de Morena en Culhuacán y de las señoritas que nos tramitan la tarjeta de Adultos Mayores: o participamos o está en riesgo la pensión en 2024. No es acarreo, no lo veo así, pero sí nos insistieron mucho", dijo a EL UNIVERSAL en el centro de votación del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Coyoacán.

Sin embargo, el adulto mayor emitió su voto en medio de las viejas modalidades del priismo del pase de lista, del acarreo en microbuses y hasta la velada advertencia de participar o se eliminará la pensión del Bienestar.

A su vez, don Nicolás llegó desde el pueblo de Culhuacán, en los rumbos de Taxqueña. Casi no puede caminar porque, además de sus 85 años, tiene artritis. Fue llevado por su esposa, doña Josefina, de 79 años, y su nieta.

"No tenemos silla de ruedas y es muy difícil traer a mi abuelito, pero les dijeron que era necesario que voten para que les sigan pagando la pensión", externó Érika, nieta de la pareja.

Una decena de microbuses esperaban, a media tarde, a vecinos de colonias como la CTM Culhuacán, Los Reyes, San Antonio, Avante, Educación y El Reloj, entre otras, para regresarlos a sus hogares. Los líderes, con folders y listas en mano verificaron si se afiliaron a Morena y si votaron por los consejeros que les indicaron.

Adentro del centro se recibían las hojas de afiliación y copias de credenciales de elector, y se mandaban a las urnas para votar por los consejeros. Estaba prohibido tomar foto o tener el celular.

En el Deportivo Nativitas de Xochimilco la mecánica se repitió con miles de personas acuden a participar y votar para la renovación del Congreso Nacional de Morena.