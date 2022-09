Pareja de Gómez Palacio paga su casa y constructora la vende

Juana María Almaráz y Marcos Ramírez están a punto de perder su casa, que han estado pagando desde el 2017 ante el Infonavit, luego de que la constructora GMSD los demandara este año para que desalojaran la vivienda que habían vendido en el 2022. El problema no es nuevo, puesto que el año pasado también los demandaron para que desalojaran al existir presuntamente otra dueña.

El calvario de la pareja inició en el 2021 cuando comenzaron a recibir citatorios luego de que fueran demandados por Julia Esther, supuesta dueña de la vivienda ubicada en el fraccionamiento Santa Sofía de Gómez Palacio. Todos los citatorios los atendieron pero al final, la demandante no acudió por lo que la juez terminó que debían resolver el problema ante el Infonavit, y así lo hicieron.

"Fuimos con Infonavit nos comentaban que nosotros no nos preocupáramos que todo estaba bien, que nosotros aparecíamos como dueños de la casa, y que ellos lo iban a arreglar y que ya no nos tendrían que molestar", comentó Juana María.

SE AGRAVA LA SITUACIÓN

Los meses pasaron y cuando todo parecía estar en calma, llegó un nuevo citatorio. La constructora GMSD Asociados, pedía el desalojo, pues un año atrás se había vendido la casa.

Esta vez Infonavit dijo que el problema no era de ellos al no estar la demanda en su contra. "Que ellos no pueden hacer nada porque la demanda es contra nosotros, nosotros les compramos a ellos, no tienen por qué molestarnos porque es lo que le decíamos cuando iban y nos llevaban los citatorios, es que ustedes no tienen por qué molestarnos, tienen que ir a Infonavit porque fue el medio para poder comprar", dijo molesta Juana María.

Asimismo comentó: "Se supone que ellos compraron el año pasado, se supone cuando uno va a comprar una vivienda, uno va y verifica que esté sola o simplemente nos hubieran dicho ustedes son de los que se meten y agarran casa o qué es lo que está pasando. También la constructora se prestó al fraude, es fraude, porque al momento que yo voy a comprar algo lo reviso, yo no voy a comprar algo porque sí, nunca fueron a ver la propiedad o a preguntar si vive alguien. Nada", mencionó Juana María quien aseguró que los mismo papeles que han presentado los nuevos demandantes, son los mismos con los que ellos cuentan pero con fecha del 2017.

Ante el temor de perder su casa, que siguen pagando de manera semanal ante el Infonavit, la pareja pide ayuda a las autoridades para impedir que eso suceda.

"Me dicen que conteste la demanda lo antes posibles, pero no tenemos ni los medios", dijo la angustiada la mujer.

Anomalías

Detalles del caso:

* Compraron su vivienda en 2017.

* La casa se localiza en el fraccionamiento Santa Sofía.

* En 2021, una mujer los demandó, argumentando ser la dueña de la vivienda.

* En este 2022, también fueron demandados pero por una constructora que dice ser la dueña de la casa.