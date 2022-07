Para el 'Mudo' Aguirre primero está Santos Laguna y luego lo individual

Más que pensar en el plano individual, el “Mudo” Aguirre está enfocado en lo colectivo, para llevar a los Guerreros a los primeros planos, en el Apertura 2022 de la Liga MX, previo a la Copa del Mundo de Catar.

“No me incomoda hacer labores de sacrificio, es un trabajo que toca y si tengo qué correr y hacer la parte sucia en el terreno de juego, lo haré” dijo el delantero de Santos Laguna, este mediodía, tras concluir el entrenamiento matutino en el TSM.

Agregó que si en esa función que realiza durante un partido, a alguien más de sus compañeros le toca hacer los goles, está muy bien y no debe existir ningún problema, ya que es una labor colectiva con los albiverdes.

(FOTO: ESPECIAL)

“Yo siento presión conmigo mismo, porqué no anotaba goles y me castigo mucho por eso, sobre todo por la falta de gol, más que por otras cosas. Sé que me toca hacer otras cosas como generar espacios y asistir a mis compañeros, sabía que tarde o temprano llegaría el gol, como ante Chivas, pero yo juego para el equipo”.

Dejó en claro que ya llegó el “Mudo” Aguirre que Santos Laguna y México esperan, ser un delantero efectivo que también pueda realizar otras labores, por lo que vaticinó que vendrán muchos goles para poder estar en selección.

