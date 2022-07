Papa Francisco es el dirigente espiritual y político más importante: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este viernes al papa Francisco como el dirigente espiritual y político más importante del mundo.

"La verdad, la verdad, que quede claro: el papa Francisco, sin duda, el dirigente espiritual y político más importante independiente si somos creyentes o no", comentó en conferencia de prensa en Palacio Nacional".

"¿Más que Biden (presidente de Estados Unidos)?", se le preguntó en el salón Tesorería.

"Que todos nosotros, que todos nosotros, que todos, gobernantes de China, Rusia, de Estados Unidos, de países de nuestra América, de Europa, líderes religiosos, intelectuales, comunicadores, que todos. En estos momentos es lo que opino y esto no tiene que ver con cuestiones religiosas, si somos creyentes o no, si tenemos una religión o somos libres pensadores, o agnósticos, o ateos, no, estamos hablando de dirigentes que sí deben de ser escuchados", manifestó.