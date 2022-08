Paola Longoria y otros deportistas enfrentaron a Ana Guevara

La dirigencia de la Comisión Nacional de Cultura y Física del Deporte (Conade) de Ana Guevara se metió en diferentes polémicas por reclamos de deportistas élite de México; el último de ellos con la considerada mejor raquetbolista del mundo, Paola Longoria. Con la llegada de un exatleta a la administración de la dependencia se esperaban más apoyos a los hombres y mujeres que lograrán ganar medallas a nivel internacional, pero aparentemente se recortaron los recursos a las federaciones y por ende a los representantes de las justas.

La potosina exhibió días atrás que la política de la Conade de cortar de tajo dinero a la Federación de Raquetbol al tener pendiente un monto por comprobar o reintegrar desde 2014 por un total de 432 mil 206.23 pesos, afectó a ella y sus compañeros que van a participar en el Campeonato Mundial de Raquetbol, que inicia este 18 de agosto en San Luis Potosí.

Longoria cuestionó la decisión de los federativos y de Ana Guevara, pues consideró que la medida repercutirá en los resultados de la delegación.

"Como deportista la admiro cañón y yo no tengo nada qué decir, pero la realidad ella la vivió. Soy una atleta que no le gusta el chisme ni los dramas, casi no me muevo en ese tipo de cosas, pero ya es momento de alzar la voz".

La multigandora de torneos y medallas agregó que desde hace dos años la Conade le suspendió su beca de 6 mil pesos, situación que la orilló a buscar patrocinios o hacerse cargo de los gastos con recursos propios.

¿Paola Longoria estará en el Mundial de Raquetbol?

Paola y sus compañeros de equipo iniciaron por redes sociales una campaña para recaudar fondos y cubrir sus gastos para participar en el Mundial de Raquetbol. En el sitio: www.gofundme.com se activó la campaña de donación; actualmente tienen mil 338 dólares de los 3 mil que requieren para cubrir gastos.

Longoria señaló en sus redes sociales que cualquier ayuda serviría muchísimo para poder solventar los gastos rumbo al mundial.

¿Qué pasó con Paola Espinosa y Ana Guevara?

La primera vez que una deportista medallista olímpica criticó el actuar de Ana Guevara, fue cuando Paola Espinosa señaló falta de apoyos para los clavadistas. Además, cuestionó los procesos para seleccionar a los representantes mexicanos en justas como los Mundiales de Natación y de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Al parecer Espinosa consideró como una revancha de la CONADE luego de no aceptó firmar una carta compromiso para mantener sus apoyos económicos del Fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). Tras este proceso, los desencuentros entre Espinosa y Guevara siguieron por lo que la bajacalifornia optó por su retiro.

Falta de apoyos y polémicas en selectivos

Deportistas como los clavadistas Jahir Ocampo y Carolina Mendoza , la nadadora Fernanda Fernández y el judoca Nabor Castillo, se sumaron a las voces de reclamo por la gestión de Ana Guevara en la CONADE.

Consideraron que los procesos selectivos rumbo a Tokio y la falta de recursos económicos no fueron justos. El judoca aseguró que no era posible tener una beca menor a los beneficiarios de programas como "Jóvenes Construyendo el Futuro", que apoya a los que no estudian ni trabajan (ninis).