Paola Longoria siente vergüenza por la situación del deporte mexicano

La raquetbolista Paola Longoria ya se manifestó respecto a la polémica que se generó entre la Federación de Raquetbol y la Conade, que tiene como consecuencia la falta de recursos para el próximo Campeonato del Mundo.

La Conade acusa a la Federación de comprobar un gasto de 432 mil 206.23 pesos y por ello los raquetbolistas mexicanos no pueden recibir apoyos.

Sumado a la falta de comprobación de unos recursos pendientes derivados de la extinción del FODEPAR, donde Paola Longoria junto a otros ocho raquetbolistas aparecen en la lista. Sin embargo, la atleta asegura que ellos cumplieron.

"Voy a ser honesta, mis compañeros y yo hemos llevado los comprobantes en mano, nos los habían recibido y por alguna razón se perdieron y la única manera de comprobar los gasto es que fuimos al torneo", comentó en entrevista para ABC Deportes.

Paola junto a su compañera Alexandra Herrera abrieron una cuenta para que el público en general les done dinero y así poder costear su participación en Mundial que se realizará en San Luis Potosí del 19 al 27 de agosto.

"Es una tristeza ver que al raquetbol no se le apoye, es un deporte que le ha dado grandes satisfacciones a México", comentó la atleta potosina.

"Es una vergüenza que el deporte mexicano esté en esta situación ahora, somos el deporte que dio todas las medallas en Juegos Panamericanos, y sí, no somos deporte olímpico, pero en lo que nos corresponde como disciplina sí damos los resultados", agregó.

Incluso Longoria detalló que no ha recibido la beca económica que le corresponde, de la cual se quejó por la reducción del casi 70 por ciento.Paola también criticó la gestión de Ana Gabriela Guevara en la Conade, ya que "como deportista la admiro, pero la realidad ella la vivió y me extraña que a este punto no entienda lo que en su momento vivió".

La raquetbolista declaró que decidió hablar del tema porque no puede quedarse callada ante las injusticias.

"Soy una atleta a la que no le gusta el chisme ni los dramas, casi no me muevo en ese tipo de cosas, pero ya es momento de alzar la voz", concluyó Paola Longoria.