VUELTA A LA IZQUIERDA

Tranquilos. Nada hay que temer. No es un cambio de tipo ideológico o de carácter político al que nos referimos. Aunque no le vendría mal al sistema político mexicano ensayar con nuevos y modernos argumentos la fundamentación del Estado-Ley, apoyado en la corriente histórica de una auténtica izquierda con una clara y manifiesta aspiración de objetivos y los medios que se emplearían para alcanzarlos. No una izquierda simulada o encubierta, la que a pesar de sus expresiones verbales de estar a favor de los débiles y los desvalidos, con sus acciones demuestra estar del lado de los poderosos y de los dueños del capital.

Si se optara por este cambio de sistema, necesitaríamos argumentos de peso para introducir una modificación al texto del artículo 40 constitucional que dice: "Es voluntad del pueblo mexicano organizarse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, y la Ciudad de México, pero unidos en una federación, según los principios establecidos en esta Constitución".

Aquí le dejo porque no es materia de este Panorama. Habrá tiempo para tratarlo en otra oportunidad. Un tema que sin tener la trascendencia política que el anterior, está cerca sin embargo, de los ciudadanos comunes y corrientes, es decir es un tema de interés general; tal vez no sea problema, pero sí es un asunto que concierne a todos.

A priori, confieso mi desconocimiento acerca de la ingeniería de movilidad urbana, así como la logística del tráfico vehicular. Pero la cuestión que aquí se plantea es de sentido común y no hace falta tener una especialidad técnica o humanística para comprender y discernir tal asunto.

Pretendemos interesar al Ayuntamiento sobre el tema, confiando en que tenga voluntad y disposición para conocerlo y desahogarlo.

El Boulevard Miguel Alemán es la principal vialidad de Gómez Palacio, pues además de ser el lazo de unión de esta Ciudad con las hermanas conurbadas, Torreón, Coahuila y Lerdo, Durango, sobre él se asientan empresas comerciales, industriales y de servicios; instituciones públicas y privadas, bares y restaurantes, centros educativos y de cultura, parques deportivos y de esparcimiento; dependencias del gobierno federal, estatal y municipal; instituciones bancarias y de crédito; instituciones de salud y de asistencia médica; en fin es una arteria de gran importancia con su Puente Plateado, construido en 1932, y que puede considerarse como el inicio o terminación del Boulevard, según circule de Torreón a Lerdo o de Lerdo a Torreón, pasando por Gómez Palacio.

Nuestro llorado y querido amigo, Higinio Esparza Ramírez, que Dios tiene a su lado, escribió y publicó en El Siglo de Torreón, del que Higinio fue reportero y redactor por espacio de 40 años, un interesante artículo sobre las empresas e instituciones que se hallan asentadas en torno a este Boulevard, convertido por los usuarios vehiculares en una especie de Corredor de Negocios.

Si una persona conduce su unidad automotriz por el Boulevard de referencia viniendo de Torreón con dirección a Lerdo, para ingresar a las colonias Las Rosas y El Campestre, o para retornar a Torreón tiene tres opciones: vuelta a la izquierda en la Avenida Hidalgo y Avenida Victoria; si por un descuido u otra causa no usó las dos primeras arterias tiene que ir hasta la calle Montecarlo (enfrente es la avenida Trujano), para alcanzar su objetivo; lo cual representa una pérdida de tiempo para quien incurrió en esta circunstancia, cuando pudiera usar la calle Praga para lograr su propósito, si la autoridad municipal está de acuerdo en que los conductores puedan dar vuelta a la izquierda en esta calle.

Esta propuesta tiene su justificación y razón de ser en el hecho de que los conductores que vienen de Lerdo con dirección a Torreón, si quieren ingresar al centro de la ciudad de Gómez Palacio, o regresar a Ciudad Lerdo, pueden dar vuelta a la izquierda en la Avenida Aldama, enfrente es la Calle Praga de la Colonia El Campestre, que cambia de nombre ya en la ciudad por Avenida Aldama.

Entonces si los conductores que vienen de Lerdo pueden girar a la izquierda en la Avenida Aldama (Calle Praga), ¿porque no autorizar a los que vienen de Torreón a dar vuelta a la izquierda en la misma arteria, Calle Praga (Avenida Aldama) coordinando el semáforo que regula el tráfico de vehículos, en este sector?

Naturalmente, si este planteamiento prospera, tendrían que hacerse ajustes en la calle Praga, habilitándola como de un solo sentido, evitando el estacionamiento de vehículos en ambas aceras para evitar posibles accidentes. ¿Le parece a usted factible?