FILIACION POLÍTICA-PARTIDISTA DE ALCALDES Y EXALCALDES DE

GÓMEZ PALACIO

El próximo día 31 de agosto, en sesión pública y solemne del Ayuntamiento, rendirán la protesta de ley y tomarán posesión de sus cargos como presidentes municipales, los 39 alcaldes que resultaron electos en la jornada electoral del pasado mes de junio, así como los integrantes de sus respectivos cabildos, para iniciar formalmente funciones el día 1º de septiembre.

Parecería un tema intrascendente, pero resulta interesante conocer la extracción política de los ediles, y por ende su ideología, lo que nos permitirá estimar las razones de su comportamiento en cierto sentido al desahogar un asunto determinado o tratar un problema específico.

Esta inquietud conduce a formular la siguiente pregunta: En el caso particular de Gómez Palacio, ¿cómo eran en nuestro municipio las cosas de la política en años tormentosos y turbulentos de su historia? Aquí se ofrece un panorama-

JEFES POLÍTICOS

En los tiempos del porfiriato la autoridad la ejercía el jefe político, así se le llamaba; personaje cruel, arbitrario; abusón; era designado arbitrariamente por el cacique del pueblo que tenía el poder económico y contaba con el apoyo del sacerdote, del médico y del profesor de la comunidad (los factores reales del poder); todo esto con la anuencia del viejo depositario del poder ejecutivo federal, Porfirio Díaz.

Acudimos a consultar como fuente de información a la narrativa de don Pablo Machuca, quien con un excelente trabajo de investigación en su "Ensayo sobre la fundación y desarrollo de la Ciudad de Gómez Palacio", con ameno estilo apunta: "Al estallar la Revolución desaparecieron los jefes políticos y demás autoridades municipales que ellos designaban. Las tropas revolucionarias de ocupación llamaban a personas simpatizantes del movimiento y les pedían que se hiciesen cargo de la autoridad civil, y de esa manera ocuparon el puesto los siguientes ciudadanos: 1911, Juan Pablo Estrada; 1914, Ventura Olvera; 1915, Rodolfo González; 1916, Herminio Gutiérrez".

Después de la Toma de Torreón, el jefe de las fuerzas vencedoras, Emilio Madero, esto ya en 1911, designó capitán a Juan Pablo Estrada para que se hiciera cargo de la autoridad del municipio de Gómez Palacio.

GANATES, PERO NO SALITES...

Las primeras elecciones municipales tuvieron lugar durante el mandato del gobernador de Estado de Durango, Domingo Arrieta, resultando electo el comerciante Arturo Echávarri, recibiendo el nombre de alcalde o presidente municipal. A partir de entonces se celebraron elecciones cada año, ocupando el puesto en 1917, Arturo Echávarri, en 1918 Gerardo Torres y en 1919 Benito Rubio.

Las elecciones más reñidas y tormentosas, se llevaron a cabo hace 103 años, en 1919. Los contendientes fueron el agricultor Pablo Valenzuela y el sastre Benito Rubio. Dice don Pablo que la campaña realizada por ambos candidatos (y la necesidad del pueblo por elegir a sus representantes, digo yo) desataron el entusiasmo de la gente, las opiniones se dividieron y cada candidato atrajo a un buen número de simpatizantes.

Don Pablo consigna en su Ensayo: "se decía que el agricultor Valenzuela había obtenido mayoría de votos, no por atributos personales, sino por su amistad con Pancho Villa"; el General Arrieta no podía ver a los villistas, por lo que decidió dar el triunfo al sastre en agravio de Valenzuela. El agricultor se inconformó y fue a reclamar al gobernador, y dicen los que vieron la escena, que socarronamente como era, le dijo al inconforme: "Lo siento, Pablo, supe que ganates, pero no salites. . ."

VASCONCELISMO FRUSTRADO

En 1929 el licenciado José Vasconcelos presentó su candidatura a presidente de la República. De gran prestigio entre los estudiantes universitarios, el sector educativo y en la clase media de la sociedad. Autor del lema de la Universidad Nacional Autónoma de México "Por mi raza hablará el Espíritu"; en Gómez Palacio se constituyó un comité de apoyo a su candidatura, siendo presidente el empleado bancario Jesús Caballero, quien gozaba de buena fama en los círculos sociales; una persona con arraigo social, era bien vista, y se perfilaba como presidente municipal.

Lamentablemente, la euforia vasconcelista se apagó, porque los cobardes antirreeleccionistas, dice el Primer Cronista de Gómez Palacio, no se presentaron para integrar las casillas y dejaron el campo libre a los contrarios que manejaron el proceso a su antojo.

Era presidente municipal en tal época, don Antonio Martínez, de reconocida honestidad, tuvo que enfrentar una situación embarazosa pues se vio obligado a solapar los desmanes de sus subordinados que atacaban a gente indefensa. Martínez era administrador de haciendas algodoneras y había sido designado presidente municipal interino por el gobernador Alberto Terrones Benítez, en sustitución de Lisandro Ávila.

TRANSICIÓN Y ALTERNANCIA

Durante 90 años, de 1929 a 2019 Gómez Palacio fue gobernado por una sóla fuerza política, el Partido Revolucionario Institucional era amo y señor de la política gomezpalatina. Durango capital ya había sabido de la alternancia con Rodolfo Elizondo Torres del PAN; vendría después, el PT con Alejandro González Yáñez y Marcos Cruz en la presidencia municipal duranguense, que fue recuperada por el PRI con Jorge Mojica Vargas; más recientemente fue José Ramón Enríquez por el PRD. Todos ellos ediles que saborearon las mieles de la transición. Ell PAN regresa con el triunfo de Jorge Salum del Palacio.

En Lerdo también se había dado ya la alternancia con Rosario Castro Lozano en la presidencia municipal en dos períodos diferentes. Después Gerardo Katsikas, ambos por el PAN, partido que a pesar de las reiteradas derrotas, seguía postulando candidato hasta que alcanzó un triunfo y le fue reconocido. El PRI regresó al poder municipal con Luis Fernando González Achem; le siguió su hermana María Luisa, y continuó con Homero Martínez Cabrera, que lo conserva tras haber sido reelecto

Sólo Gómez Palacio era bastión priísta con Leticia Herrera como presidenta municipal. En 2019, tuvo que entregar el poder a Alma Marina Vitela Rodríguez quien triunfó postulada por Morena y con el apoyo político y económico de AMLO. No terminó su período Marina, pues la ambición le ganó; solicitó permiso para postularse candidata a gobernadora del Estado sólo para perder con Esteban Villegas Villarreal. Quiso volar antes de aprender a caminar- dicen los que saben de esto que dejó el municipio en un completo desorden.

Más inteligente fue Leticia quien recuperó para el PRI, aunque coaligada con l PAN y el PRD, la presidencia municipal de Gómez Palacio. Y en esas estamos.. .