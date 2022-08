'Pancho' Name es subcampeón de Clase 29 en Coahuila 1000

Con una tremenda remontada en el segundo y último tramo de la competencia, el piloto capitalino Francisco “Pancho” Name, se quedó con el subcampeonato de la categoría Clase 29 Turbo, lo que representa el primer podio para Pancho, en apenas su segunda experiencia en el Coahuila 1000 – Desert Rally.

A bordo de su auto Can – Am y con el invaluable apoyo de su copiloto, Armando Zapata, hizo “Pancho” Name una carrera muy técnica en el tramo de Cuatro Ciénegas hacia Torreón, para escalar tres posiciones e incluso quedarse cerca de obtener el cetro de su categoría.