'Pancho' Name con gran resultado en categoría 29 del Rally Coahuila 1000

Con una estupenda jornada final, el equipo Can-am Qualitas conformado por Pancho Name y Armando Zapata, logró el segundo lugar en la categoría 29 del Rally Coahuila 1000 que concluyó en esta ciudad, al tiempo que se ubicó en el Top 10 de todas las categorías participantes en éste, la mejor competencia off road en México.

Francisco “Pancho” Name comentó que fue una jornada muy fuerte en la que diversos competidores tuvieron problemas con los llamados “talcales”, en los cuales muchos se quedaron, al grado de que Name y Zapata ayudaron a superar estos obstáculos a algunos de sus rivales. “Tuvimos que hacer una carrera sólida, inteligente y con muy buen paso, pero afortunadamente el Can-am se comportó de una manera estupenda, nos sorprendió mucho el desempleo de las llantas Yokohama, ya que con sólo cuatro de ellas logramos hacer todo el recorrido, no se nos ponchó una sola y sorprendimos al resto de las competidores, quienes se mostraron sorprendidos igualmente por el desempeño de esta marca en nuestro vehículo”.

Por su parte, Armando Zapata se mostró sumamente contento con esta experiencia en off road, ya que el copiloto ha desarrollado su carrera en otro tipo de competiciones. Los integrantes del equipo Can-am Qualitas se mostraron muy agradecidos por la invitación de los organizadores del Coahuila 1000, al tiempo que hicieron un reconocimiento al equipo de mecanismo encabezado por Jorge Bernal, quienes trabajaron muy profesionalmente con el Can-am Maverick X3 RS.

Asimismo, confirmaron que el vehículo Can Am son los UTB más resistentes y duraderos para este tipo de competencia. Por ello agradecieron a Can-am su apoyo en el proyecto del equipo. Los pilotos agradecieron finalmente el patrocinio de Yokohama, Can-am, Quálitas, Motul, Kärcher, TV4 Guanajuato, Sector Guanajuato, Naim Carbon, Telcel/Infinitum y Gopro para esta competencia y comenzaràn a prepararse para continuar el calendario normal del Campeonato Nacional de Rallies.