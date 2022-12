Pago de aguinaldo no pasará del día 20: Sección 44 del SNTE

Antes del martes 20 de diciembre se pagará el aguinaldo al personal agremiado a la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En Durango, son alrededor de 14 mil trabajadores del sistema estatal y una tercera parte corresponde a La Laguna, informó el subsecretario de Educación en la región, Fernando Ulises Adame de León.

"Sabemos que anteriormente se podía pagar porque así había los recursos, porque había los medios adecuados, se pagaba a partir del día 8 de diciembre, hoy lo sabemos, lo sabe todo el mundo, no tenemos los recursos disponibles para pagarlo, así como lo veníamos haciendo, sí hay una situación crítica, hay un desfalco muy importante, sin embargo, se está en el proceso de hacer todos los pagos", explicó.

El subsecretario aseguró que, a la fecha, se ha pagado el Incremento Salarial Ponderado del 1, 2 y 3% a unos 7 mil 500 trabajadores "y en estos días se termina de pagar, se está pagando diariamente".

El funcionario dijo que el pasado lunes se dispersó el recurso (aguinaldo, sueldos y retroactivos) a los docentes del sistema federal, de la Sección 35 del SNTE. El propio gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal dijo que la ley les da hasta el 20 de diciembre para pagar el aguinaldo al magisterio por lo que "lo vamos a hacer lo más pronto que podamos, pero no tiene que pasar del 20, yo sabré cómo, aparte, es el único que podemos batallar, nunca más vamos a tocar el recurso que es de ustedes, ese dinero es de ustedes. Y si batallamos poquito nada más es este diciembre, no lo vamos a volver a hacer".

"Le he pedido a los diputados que nos apoyen porque a partir de enero del año que entra vamos a ir haciendo un ahorro en una bolsa especial desde enero, para no llegar a octubre, noviembre pidiendo recurso para los aguinaldos, eso no nos puede volver a pasar, podemos pedir para otras cosas, pero nunca más se tocará el recurso de los maestros y de los trabajadores del gobierno".

PIDE DISCULPAS

Sobre el bloqueo que hicieron antier maestros de las Secciones 35 y 44 del SNTE a unos metros del puente plateado por el lado de Gómez Palacio, Adame de León pidió una disculpa a los conductores que se vieron afectadas.

"Nos da mucha pena, sinceramente les pido en nombre de este sector, una disculpa. No era necesario y mucho es necesario que se afecten terceros por un tema que aparentemente es legítimo pero que no está fuera de los márgenes, los tiempos que se han dado se han ido respetando y cuando hay necesidad de alguna modificación se pone sobre la mesa y se platica con quienes toman la nota de los Sindicatos y los representantes para que no suceda ninguna situación adversa".