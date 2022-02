Padres perdonan a conductor de taxi que 'intentó llevarse' a su hijo; padece demencia senil

Mohammad "M" fue liberado después de que lo acusaran de intentar robar a un niño que viajaba en el taxi.

Los padres del menor decidieron retirar la denuncia al comprobarse que el hombre de 71 años presenta demencia senil.

Así ocurrieron los hechos

El lunes, Gustavo y su hijo de siete años viajaban en un taxi de la aplicación Uber por calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Al ver una florería en su camino, el pasajero pidió al chofer que se detuviera para permitirle bajar al puesto de flores.

Mientras el cliente se dirigía a la florería, su hijo los esperaría sentado dentro del taxi Toyota Yaris.

Al ver que el chofer aceleraba y se llevaba a su hijo, el hombre pidió ayuda de un taxi para que siguiera el vehículo.

El padre del menor también llamó a su esposa para alertarla sobre lo ocurrido y fue ella quien logró alcanzar al taxista en el cruce de Puente Nacional y Las Águilas, colonia San Clemente, donde le cerró el paso con su camioneta.

El taxista fue llevado a la agencia ministerial en donde fue liberado después de que los padres del menor desistieran de la acusación, al comprobarse que el hombre padece demencia senil.

Uber pide a conductores carta de no antecedentes penales

Para trabajar como chofer de Uber, la empresa pide presentar una carta de no antecedentes penales, aunque no exige algún documento que garantice la salud del conductor, para no poner en riesgo a los pasajeros.

A petición expresa, la empresa señaló que los socios conductores pasan una revisión de seguridad, pero no se respondió sobre las medidas que deben tomar en casos como el de este chofer.

Los conductores ya inscritos en la aplicación dicen que al registrarse no les fue exigido ningún documento ni tampoco comprobar que tuvieran seguro de daños.

Aunque no se especificó de qué país proviene, el chofer de Uber cuenta con su documentación de la CDMX.