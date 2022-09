Padres amenazan con cerrar la SEED

Padres de familia de la primaria Benito Juárez del ejido Felipe Ángeles, cumplieron su promesa y desde las primeras horas de ayer cerraron la escuela por la falta de un maestro titular desde el mes de marzo de este año.

Las madres de familia dijeron que el supervisor de zona les había dicho que les dieran dos semanas desde el arranque del ciclo escolar por lo que ya se dio suficiente tiempo para proceder y enviar un maestro, pero no de interinato, sino un maestro titular que se comprometa con sus grupos.

Ante la falta de respuesta, las madres de familia decidieron mejor cerrar la escuela y van a esperar solo esta semana para que las autoridades de la Usicamm y de la SEED den una respuesta positiva, de lo contrario, van a proceder a cerrar el lunes las oficinas de la misma Secretaría de Educación del Estado de Durango y algunas calles.

Iveth Arciniega dijo que la Usicamm debe de ponerse a trabajar y designar al maestro titular para esta escuela Benito Juárez, "nuestros hijos tienen que estar en la escuela, no en las calles ni en las casas, deben de acudir a la escuela y no van porque no hay maestro", mencionó.

Georgina Ortiz Flores, directora comisionada de la primaria dijo que ella ya no puede hacer nada, que ya solicitó a las autoridades que mandaran maestro y ella no puede darles clases porque a parte de la dirección también es maestra de grupo y tiene que atender a su grupo.

Dejó en claro que todavía es hora de que llegue el nuevo maestro porque apenas se va a iniciar con los contenidos y estas semanas previas ha sido solo para diagnóstico de los alumnos en cada grupo.

Esta escuela tiene cuatro maestros, incluyéndola a ella como directora y seis grupos, por lo que es necesario que llegue otro docente para que tome los grupos segundo y tercero que son los de menos alumnos.