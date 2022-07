Padre de Yolanda Martínez, joven desaparecida, denuncia retrasos en Fiscalía de Nuevo León

José Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, joven que desapareció el pasado 31 de marzo y fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición el 8 de mayo, denunció que a más de dos meses del hallazgo de los restos de su hija, la Fiscalía General de Justicia del Estado no le ha entregado los resultados de varios estudios que se le practicaron y que ayudarían a determinar si fue víctima de feminicidio como él considera, o se suicidó como sostuvo el estudio del Servicio Médico Forense.

Por otra parte, Martínez Bautista dijo que en su momento, si se comprueba que su hija fue asesinada, como señaló un perito guatemalteco que lo asesoró en coincidencia con antropólogos forenses de la Ciudad de México, exigirá reparación del daño y una disculpa pública por parte de las autoridades.

Agregó que buscará limpiar el nombre de su hija, pues con ese dictamen donde se estableció que murió por suicidio, dañaron la imagen de su hija, al señalar "que ella fue su propia asesina, y eso no es cierto", pues no hubiera andado buscando empleo, entregando solicitudes de trabajo. Y cabe mencionar que en diversas entrevistas don Gerardo ha señalado que Yolanda buscaba un empleo con un horario que le permitiera estar más tiempo con su hija y porque tenía planeado organizarle una fiesta el 29 de abril, cuando la niña cumpliría cuatro años de edad.

Martínez Bautista agregó que también pedirá al gobernador Samuel García Sepúlveda por lo menos una disculpa pública, por declarar el 5 de mayo en una entrevista de prensa que Yolanda estaba viva y había huido de la casa de su abuela, por un tema de violencia familiar, ya que era acosada por un tío, hermano de su mamá, muy violento que tomado entraba a su habitación y remataba: "no quiero dar más detalles, imagínense lo que pasaba ahí".

Ese día, el mandatario estatal hizo un llamado a Yolanda para que no tuviera miedo de sufrir represalias de ese tío, y le pidió que se acercara al Palacio de Gobierno o a la Comisión Local de Búsqueda, ya que él iba a protegerla. Don Gerardo expuso que el gobernador, tal vez por desconocimiento de la investigación, le estaba hablando a Yolanda para que regresara "cuando mi hija ya estaba fallecida, fue una falta de respeto, de lastimar el dolor que ya teníamos".

Además, comentó, de alguna mañera, el mandatario detuvo la búsqueda de Yolanda ese día, "y una semana después me la encontraron en estado de descomposición".

Cuestionado si después de estos antecedentes del caso, y el tiempo transcurrido sin que se determine si fue suicidio o su hija fue víctima de feminicidio, aún confía en la Fiscalía, Martínez Bautista declaró que no se trata de asunto de confianza "porque no se la tengo ni a mi sombra, yo lo que quiero es que me den resultados".

No obstante dijo que no teme que le den carpetazo al caso, porque tiene mucho apoyo de otras instancias. "Ojalá que haya voluntad, es un caso muy delicado de un asesinato", y en su momento, dijo, con tal de encontrar justicia podría acudir a instancias federales.

Entre las pruebas de las que necesita conocer los resultados, explicó están los estudios toxicológicos para saber si su hija fue envenenada, otro para determinar si la letra de un supuesto mensaje póstumo en un vaso de hielo seco lo escribió Yolanda, ya que en su opinión no era su letra, y el vaso estaba muy limpio, sin la tinta corrida.

Don Gerardo reiteró su convencimiento que a su hija la mantuvieron secuestrada y tras asesinarla la sepultaron clandestinamente, por lo que él pidió a las autoridades que publicaran el ofrecimiento de una recompensa de 100 mil pesos a quien diera información para localizarla, provocando que el o los feminicidas la desenterraran y la fueran a "sembrar" en el sitio donde fue localizada, con el fin de obtener el dinero de la recompensa. Finalmente señaló que la niña de Yolanda se encuentra bien atendida, al cuidado de su padre y la abuela paterna, lo cual le permite a él dedicar más tiempo para andar metido en esto de la investigación, a fin de buscar la verdad y exigir justicia.