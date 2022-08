Padre de Yolanda Martínez busca que FGR también atraiga caso por muerte de joven

Al argumentar que en la Fiscalía General de Justicia del Estado y en la Fiscalía Especializada en Feminicidios pretenden que se canse y se olvide de exigir justicia por la muerte de la joven Yolanda Martínez Cadena, su padre José Gerardo Martínez Bautista afirmó que solicitará que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, para que se avance en las investigaciones.

Al salir de una reunión con la Fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinosa, y con el vicefiscal de la FGJENL, Luis Enrique Orozco Suárez, Don Gerardo comentó que durante el encuentro le informaron que ya hay avances en el caso, pues se desbloqueó el teléfono celular de Yolanda a fin de revisar si en los últimos mensajes que mandó o recibió y entre las llamadas telefónicas que le hicieron o realizó, hay alguna pista que ayude a esclarecer lo que ocurrió con la joven que fue reportada como desaparecida el 31 de marzo después y fue localizada sin vida el 9 de mayo.

Asimismo dijo que también le informaron que al analizarse el vaso que fue localizado cerca del cuerpo sin vida de Yolanda, no se hallaron huellas dactilares o saliva, ni corresponde a su letra un supuesto mensaje de “despedida” dirigido a una persona con el alias de "Negrito", y que fue manuscrito con pluma en el utensilio desechable.

No obstante esta información que le ofrecieron este jueves, Martínez Bautista señaló que no está contento con el curso ni el avance de las investigaciones para esclarecer la muerte de su hija, ante lo cual decidió con el apoyo de sus abogados, solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso.

Expuso que tomó esta decisión, "porque no me voy a quedar nada más con esa versión del peritaje que tienen aquí dentro de la Fiscalía del Estado, yo ocupo que se me investigue y se me hagan otros estudios forense para determinar si es la misma causa que dicen aquí -muerte por envenenamiento y que ella misma habría ingerido la sustancia tóxica sin haber sido forzada-, o fue otra causa y para que así yo pueda quedarme tranquilo".?Agregó que mientras la Fiscalía Especializada en Feminicidios señaló que los análisis del vaso "no arrojaron mucho, pues no se encontraron huellas dactilares o algo de saliva", la revisión del celular sí permitirá saber lo relacionados con las últimas llamadas que hizo o recibió, al igual que los mensajes que mandó o le enviaron. Asimismo ,dijo que se tiene el número de un teléfono celular del que le llamaron, pero no se tiene el nombre de la persona que lo tiene asignado.

Por la información que ha recibido, comentó Don Gerardo, quedan muchas dudas, pues si Yolanda no tomó de ese vaso localizado junto a su cuerpo sin vida, todavía no se determina como murió envenenada, y por tanto falta saber si la sustancia o veneno hallada en sus restos fue ingerida por ella de alguna manera o se la suministraron, aunque según la Fiscalía no hay evidencias de que la hayan forzado.

Además comentó que inicialmente en la Fiscalía señalaron que mandarían hacer estudios en laboratorios extranjeros para determinar las causas y forma en que murió Yolanda Martínez, pero al final los hicieron ellos mismos.

Por eso, con el apoyo de mis abogados, y la asesoría de la CNDH y la CEAV, estoy pidiendo que atraiga el caso la FGR, no estoy conforme con los resultados ni con el avance de las investigaciones, "hay mucho alargue de tiempo y es lo que nos inquieta a las familias" porque hay muchos casos donde no se avanza, dijo el padre de Yolanda. Consideró que tal como en el caso de Debanhi Escobar, pareciera que hay obstrucción para evitar que avancen las investigaciones, "por eso hay desconfianza", hacia la Fiscalía. "Como que quieren dormir el caso, y no seguir, dar el carpetazo", declaró Martínez Bautista.

Afirmó que tal parece que las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León quieren que se canse y se agote; "pero veré la forma de seguir adelante, porque mataron a mi hija, no me puedo quedar callado, mataron una parte de mi sangre".