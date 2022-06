Padre clama por su hijo desaparecido en Torreón y acusa a bar de agresión

“Mi hijo nunca salió del bar, pido a las autoridades que lo busquen dentro, sabemos que tienen ‘un cuartito’ donde golpean a las personas”, dijo José Antonio García, padre de Luis Antonio, joven desaparecido desde la madrugada del sábado pasado.

“Lo último que sabemos de él es que estaba en el bar Dante y aunque le hemos marcado a su celular no contesta, y resulta que lo tiene personal de este lugar, porque mi hijo lo dejó por una cuenta de 900 pesos, pero no creemos eso, porque él siempre cargaba dinero en efectivo o su tarjeta”, comentó el padre de familia.

De acuerdo con la información proporcionada por los familiares de Luis Antonio, de 21 años de edad, personas que se encontraban con él la noche que desapareció, aseguran que fueron violentadas dentro del bar junto con él, ya que creían que no querían pagar la cuenta, por lo que supuestamente les colocaron bolsas en la cabeza, las golpearon y, en el caso específico de Luis Antonio, lo llevaron a un segundo piso, siendo la última ocasión en que lo vieron.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

“Yo estoy seguro que mi hijo no salió del bar, el encargado no ha proporcionado los videos de las cámaras de vigilancia y ya pasaron tres días. Sabemos que también no es la primera ocasión en que agraden a algún muchacho por motivo de la cuenta, por lo que pido a las autoridades que vayan y busquen en el lugar, no importa de quién sea, solo quiero encontrar a mi hijo”, dijo José Antonio.

La familia del joven desaparecido ya presentó una denuncia ante la Fiscalía, por lo que la autoridad emitió una ficha de desaparición que se encuentra plasmada en su portal y redes sociales.

Para cualquier información, se puede comunicar al número 87 11 32 14 64, o bien, a la línea de emergencias 911.

Esta desaparición se suma al reporte de Even Cerda Gómez, desaparecido también en la ciudad de Torreón, desde el pasado sábado 21 de mayo en la colonia Campo Nuevo Zaragoza.

De ninguna de las dos carpetas de investigación se tienen avances para la posible localización de los desaparecidos.