Pachuca vs Toluca: Final de Vuelta de la Liga MX

Los Tuzos del Pachuca saldrán a imponer condiciones en su estadio ante el Toluca para conquistar el título del Apertura 2022. Con seis campeonatos de liga, cinco de la Concacaf, la Copa Sudamericana del 2006 y un tercer lugar en el Mundial de clubes, el Pachuca es el mejor equipo de México en el último cuarto de siglo y tratará de confirmarlo con todo a favor, luego de golear al Toluca, 1-5 en el partido de ida de la final.

ALINEACIONES:

CORTESÍA / LIGA MX

CORTESÍA / LIGA MX

MARCADOR: Pachuca: 0 Toluca: 0 (Global: 5-1)

DETALLES DEL PARTIDO: PENDIENTE

LA PREVIA

Pachuca está a poco más de 90 minutos de alcanzar su séptima estrella en el futbol mexicano. Orquestados por Guillermo Almada, los hidalguenses dieron cátedra de cómo se deben disputar las finales y por ahora tienen al Toluca contra las cuerdas.

El golpe final podría llegar esta noche en el estadio Hidalgo. El duelo en Pachuca iniciará 0-0, pero con una ventaja de 5-1 para los de la Bella Airosa, quienes burlaron al diablo en su casa el pasado jueves, en el estadio Nemesio Díez.

Almada llegó a México en 2019 y en tres años ya disputa su tercera final. Esta noche quiere confirmar su buen trabajo, que sigue dando de qué hablar, con un título en la Liga MX que lo reafirme como un serio candidato para llegar a la Selección Mexicana, cuando deje su cargo el argentino Gerardo Tata Martino.

En el bando escarlata, los Diablos Rojos buscan terminar con una sequía de 12 años sin campeonato. Los mexiquenses no se coronan desde el ya lejano Bicentenario 2010... Y parece que la mala racha seguirá.

Aunque Ignacio Ambriz —otro estratega que suena como candidato para sustituir a Gerardo Martino después del Mundial de Qatar 2022—, diga que no se dan por muertos y que dejarán todo en la vuelta, la verdad es que luce como una misión imposible.

"No queda más que curar las heridas. Les pregunté [a los jugadores] si se daban por muertos y dijeron que no. Hay tiempo para recuperarnos. Enfrente hay un gran entrenador y equipo, pero la serie la pueden ver muerta para nosotros, pero internamente no. Voy a preparar al equipo para hacer la hombrada", advirtió un golpeado Ambriz al término de la final de ida.

Guillermo Almada y el Pachuca tienen en su poder el dominio del juego, la ventaja y la gran posibilidad de convertirse, junto al Toluca, en los equipos más ganadores en torneos cortos.

La final del Apertura 2022 parece definida, pero Toluca no se rendirá tan fácil. Sólo un milagro podrá salvar al Diablo.