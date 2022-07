Pachuca presenta a la ganadora de 5 premios Pichichi, Jennifer Hermoso

La delantera española Jennifer Hermoso, ganadora de cinco premios Pichichi en el fútbol español, fue presentada este domingo por los Tuzos de Pachuca de México, en una lujosa ceremonia en el estadio del equipo.

"Espero que en México te traten como me han tratado a mi en España", le dijo en un vídeo Hugo Sánchez, estrella del Real Madrid en los años 90, en tanto el búlgaro Hristo Stoikov y el mexicano Rafael Márquez, figuras del Barcelona en momentos diferentes, le dedicaron elogios a la jugadora.

Campeona con el Barcelona de la Liga de Campeonas de Europa del año pasado, con siete títulos de liga con el Barcelona y cinco Pichichis por ser mejor anotadora de la liga, Hermoso es una de las mejores futbolistas mujeres del mundo y la contratación bomba del fútbol mexicano.

Este domingo, en el medio tiempo del partido Pachuca-Pumas UNAM de la liga masculina, los hinchas del Pachuca vitorearon a la española, recibida por autoridades del fútbol mexicano y por su compañera de equipo Charlyn Corral.

Hermoso llegó a las Tuzas, finalistas del pasado Clausura, a recomendación de Corral, rival de la madrileña en España, donde ganó el Pichichi de la temporada 2017-2018, pero que ahora hará una dupla poderosa con ella en el ataque del Pachuca.

"Increíble, no sabría decir con palabras todo lo que estoy sintiendo; desde que he llegado me han hecho sentir como en casa; me siento parte de vuestra familia y solo espero entrenar mucho para poder conseguir todos los títulos. Vengo a trabajar mucho y a dejar a Pachuca en todo lo alto", dijo Hermoso, con la camiseta de las Tuzas puesta

Recuperada de una dolencia de rodilla, Hermoso parece lista para formará con Corral la pareja de ataque más poderosa de la liga.

Corral fue borrada de la selección mexicana que este mes quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 y del Mundial del 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Su ausencia en el tri fue polémica, pero benefició al Pachuca porque la delantera hizo una buena pretemporada.

Dirigidas por Juan Carlos Cacho, las Tuzas suman un triunfo, un empate y tres puntos en el torneo Apertura, en el que aparecen en el octavo lugar. Este lunes el equipo visitará al Santos Laguna, decimotercero de la clasificación.

Hermoso también fue elogiada por los jugadores del equipo de hombres del Pachuca, con tapabocas con la leyenda "Bienvenida Jenni Hermoso, mientras unas letras en posición vertical en la cancha formaron la J del nombre y el apellido de la futbolista.