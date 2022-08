¿Pablo Montero acosó a Sara Corrales? La actriz revela la verdad

La reputación de Pablo Montero en el medio artístico continúa tambaleándose tras su reciente disputa con una reportera de "Ventaneando" y, además de ello, los rumores respecto al supuesto acoso que cometió en contra de la actriz Sara Corrales, quien interpretó a Patricia Rivera en la serie no autorizada

"El último rey: El hijo del pueblo", continúan dando de qué hablar.

Pero fue en esta ocasión, que la actriz rompió el silencio y desmintió que el cantante la haya violentado durante las grabaciones.

Todo sucedió durante un encuentro con los medios que fue transmitido por "De Primera Mano" en donde la famosa puntualizó que ninguna de las especulaciones donde se afirmaba que Montero la molestó eran ciertas.

"Ay no, qué mentira, fue todo lo contrario, yo comenté que Pablo estaba algo nervioso para las escenas y a mí me tocó decirle, oye relájate... si la escena dice que me tienes que besar, bésame. Si la escena dice que me tienes que agarrar la pierna, agárramela", señaló.

Asimismo, Corrales remarcó que ambos estaban comprometidos con su papel actoral y ella no sintió un trato poco profesional de parte del artista.

"Lo que queríamos es que saliera un buen material, unas buenas escenas y que hiciéramos lo que el director nos estaba pidiendo. Entonces eso (los rumores) es ‘mentirita’", explicó la colombiana.

Cabe recordar que fue en mayo de 2022 cuando la revista "TVNotas" dio a conocer que supuestamente alguien del staff habría revelado que Montero llegó a una fiesta a la que no fue solicitado y ahí habría acosado a las actrices Sara Corrales y a Iliana Fox.