'Opinan sin saber', William Levy explota contra quienes lo ponen como el malo del cuento

William Levy explota contra las personas que lo han pintado como "el malo del cuento" y asegura que no aguantará más humillaciones, pues el actor cubano indicó que, pese a que nunca ha hablado, si las personas que opinan acerca de su vida, conocieran todo lo que ha vivido, se darían cuenta que no es el hombre que tratan de retratar en los medios y las redes sociales.

El actor cubano recurrió a sus redes sociales para exponer una inconformidad; el hartazgo que le ha producido todas las críticas que ha recibió a lo largo de los años, mismas que han generado que el público se haga una idea equivocada de la persona que es y, aunque Levy, no dio detalles de qué situación había detonado su molestia, se cree que se trata de las versiones que han circulado, tras su separación de Elizabeth Gutiérrez.

"He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas, sin nombrar, se han dedicado a hacerlo, a hacerme lucir como el malo", refirió el actor de 42 años.

Pese a que William fue muy poco específico, en redes sociales ya relacionan la publicación de este mensaje con las supuestas infidelidades que el actor llevó a cabo a lo largo de su relación con la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez, con quien emprendió una historia de amor desde el 2002 y, aunque a partir de ese momento, no se separaron hasta el 2020, muchas veces corrió el rumor de que el actor llegó a vincularse románticamente con algunas de sus compañeras de reparto, como fue el caso de Jaqueline Bracamontes y Maite Perroni.

(FOTO: ARCHIVO)

Aunque estos rumores salen a la luz cada que William y Elizabeth parecen tener problemas, el actor nunca ha hablado abiertamente a las versiones que lo vinculan a otras mujeres, aspecto que no pasó desapercibido en este mensaje, compartido en una de sus historias de Instagram: "Pero hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta uno nunca va a hablar", expresó.

"Y ahora digo que, por favor, todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo", prosiguió.

Finalmente, el actor remató su mensaje reiterando que escribía esas palabras, luego de mucho tiempo de permanecer callado y lidiar con comentarios negativos que lo llevaron al límite, razón por la que decidió tomar cartas en el asunto.

"Me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido, no el que me han hecho ver", concluyó.

En lo que respecta, a Gutiérrez, hace cinco horas, subió una historia a lado de su hija menor, Kailey, en donde visiblemente viajan en un automóvil, sin que esta publicación tenga ningún contenido alusivo a las declaraciones del padre de sus dos hijos.