Operativo Mochila en La Laguna, solo supervisado por papás

Las escuelas de nivel básico de La Laguna de Coahuila pueden implementar el Operativo Mochila Segura siempre y cuando se realice en conjunto con los padres y madres de familia, señaló ayer la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina.

La funcionaria indicó que el tema debe ser analizado por cada institución educativa y agregó que "si una escuela ve la necesidad de hacerlo y los padres de familia autorizan por escrito y participan... ellos pueden hacerlo. Hay situaciones en este momento muy particulares, debido a todo lo que se ha generado con la pandemia, cada maestro, cada director y los padres de familia tendrán que valorar cada decisión que se tome de acuerdo a la problemática que se presente".

Lo anterior lo declaró luego de que esta semana se registraran en redes sociales supuestas amenazas de ataques a instituciones de educación media superior y superior públicas y privadas de Torreón que derivaron en la suspensión temporal de las clases presenciales y que ocasionaron que la Policía Municipal reforzara la vigilancia.

"Es lamentable que se estén dando estos sucesos, en este momento lo que se ha visto es que son supuestas amenazas que no hay definitivamente y afortunadamente ninguna situación como tal que se haya presentado. Pero es importante atender esa situación porque definitivamente hay un problema donde los alumnos o quienes están realizando ese tipo de bromas pudiéramos decirle, están también llamándonos la atención de cierta forma, de decir 'estoy con esas ideas que no mido consecuencias', no están midiendo tampoco límites", dijo.

La coordinara destacó la importancia de que los padres y madres de familia se involucren en el cuidado y educación de sus hijos e hijas, sobre todo en tiempos de pandemia donde "se ha trastocado la forma de trabajar, los horarios, los jovencitos se duermen muy noche, se levantan a veces a las dos de la tarde, sus horarios de alimento, han dejado de hacer rutinas como el ejercicio y tener hábitos alimenticios saludables. Tenemos que trabajar en ello maestros y padres de familia".

En enero de 2020 y después de un hecho trágico que se presentó en un colegio particular de Torreón, arrancó de manera formal el operativo "Mochila Segura" en la Escuela Primaria España de Torreón, donde los más de 680 alumnos fueron objeto de revisión de sus pertenencias.

De acuerdo con la coordinación de Servicios Educativos en la región y la Secretaría de Seguridad Pública, esa medida sería permanente en los planteles públicos y privados de educación básica.

Un mes después, en febrero, el Gobierno municipal anunció el programa Mochila Segura y Sana.

Se basaron en cuatro ejes que fueron: revisión de mochila con respeto de los derechos humanos; refuerzo de valores éticos y morales; detección de problemas psicológicos, incluso psiquiátricos; y prevención de adicciones.

El tema se frenó con el inicio de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, en marzo de ese mismo año.

A detalle

En clases presenciales.

*De la primera a la sexta etapa, se informó que había 2 mil 107 escuelas públicas con clases presenciales. La actuaización fue el pasado lunes 7 de marzo y los datos los dio a conocer el Gobierno de Coahuila.

*Esta semana se presentaron dos supuestas amenazas de ataque en dos planteles de Torreón. Los mensajes se filtraron por WhatsApp y fue por eso que se intensificó la presencia de patrullas en todas las escuelas.

*Tras los rondines, no se reportaron incidencias y las clases se desarrollaron de manera normal.