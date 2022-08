ONG fija postura en rescate de mineros

El Organismo No Gubernamental (ONG) Familia Pasta de Conchos, poco antes del anuncio del presidente de la República fijó su postura en torno al rescate de los 10 mineros atrapados en el pocito de carbón El Pinabete, en Villa diaguita, municipio de Sabinas.

Luego del anuncio de López Obrador sobre la indemnización aceptada por las 10 familias de los trabajadores atrapados en la mina, la organización mantuvo su postura.

Cristina Auerbach Benavides y Elvira Martínez Espinoza, representantes de la ONG, a través de un comunicado externaron que las familias de los mineros atrapados en el pocito de carbón fueron "sorprendidas" junto con la Región Carbonífera y el resto del país, con el supuesto de que las opciones para la recuperación de los trabajadores serían solo tres.

La primera sería excavar una mina a cielo abierto con inclinados, la segunda una barrera física para aislar el "pocito", y la tercera una combinación de ambas propuestas.

Sin embargo, seis días antes, los especialistas de Estados Unidos y Alemania respaldaban la propuesta de hacer una "pantalla hidráulica" que impidiera el paso del agua. Es decir, "encapsular" el área donde están los mineros.

Ese tipo de pantallas se utilizan en la minería del carbón para aislar áreas de riesgos potenciales. Cuando explicaron la semana pasada este método, nunca se habló ni se propuso hacer una mina sobre el pozo.

Familia Pasta de a Conchos externó que en décadas de extraer carbón de zonas de alto y mediano riesgo a través de pozos y pocitos o cuevas (incluso las inundadas), se han recuperado los cuerpos de 153 mineros fallecidos y un número no determinado de sobrevivientes "sin necesidad de hacer una mina sobre la mina siniestrada".

La ONG afirmó que la propuesta de hacer una mina sobre El Pinabete no fue hecha por expertos en minas de carbón, hecho que queda en evidencia al pretender hacer un tajo donde hay túneles.

IRREAL, UN RESCATE DE SEIS A 11 MESES

"Si es una mina a cielo abierto, requieren mover cuando menos cinco millones de toneladas de tierra (equivalente a llenar tres veces el estadio Azteca), (necesitarían) más de mil 600 trabajadores, camiones de carga de 200 y 300 toneladas, perforadoras rotatorias, palas eléctricas mineras de alta capacidad, uso de explosivos ¿sobre un área siniestrada? locación para disposición temporal del material retirado y posterior reposicionamiento, en cumplimiento de la normatividad ambiental", y otras cosas más, lo que hace imposible alcanzar la meta en ese lapso de tiempo.

La ONG advirtió que preveía que de nuevo entregaría estos trabajos a CFE, igual que como lo hizo con Pasta de Conchos, sin consultar a las familias y rompiendo los acuerdos que se tenían antes de que la STPS intentara parar el Rescate.

Agregó que de decidirse por hacer inclinados, la experiencia en Pasta de Conchos es clara, se tardarán cerca de 24 meses, señaló el organismo. "Desde octubre de 2020, hasta el 16 de agosto 2022, han avanzado 45.60 metros en el túnel de acceso y 46.9 metros en el túnel de ventilación por la interminable burocracia, por no saber hacerlo, y porque están aprendiendo en Pasta de Conchos".

En los trabajos que llevan, en casi dos años, han excavado lo equivalente a la profundidad de El Pinabete. Familia Pasta de Conchos pidió al gobierno que tome en cuenta a todos los familiares directos, no únicamente a las esposas de los mineros.

Solicitó al presidente López Obrador, girar la instrucción para que el rescate de los mineros atrapados en El Pinabete sea coordinado y realizado por las cuadrillas de rescate de empresas de la región, que han actuado con éxito en siniestros anteriores, "porque son las únicas que tienen la capacidad y la experiencia, y a quienes les debemos la recuperación de los 153 mineros atrapados durante todas estas décadas".

También que le quiten a la CFE el rescate, pues la paraestatal no tiene minas ni experiencia en trabajos o en rescate minero.

En la mina Pasta de Conchos, indicó la ONG, el gobierno no explicó por qué le adjudicó los trabajos de rescate a la empresa de gobierno que encabeza Manuel Bartlett Díaz.

Agregó que ofrecer a los deudos "como medida de no repetición para el caso de Pasta de Conchos", no entregar más concesiones, no tiene valor. Toda la Región Carbonífera ha sido concesionada desde los años noventa.

El organismo exigió que se cancelen todos los títulos de concesión de carbón expedidos en áreas de alto y mediano riesgo, para prevenir más accidentes mineros. "Mientras esto no suceda, seguiremos viviendo de forma repetida estas tragedias" concluyó el organismo.