ONG abren pescadería simbólica en Bruselas; piden fin de sobrepesca

Diversas organizaciones no gubernamentales medioambientales instalaron una pescadería simbólica en Bruselas como parte de una campaña visual para reclamar el fin de la sobrepesca a los ministros responsables de pesca de los países de la Unión Europea (UE), de cara al reparto de cuotas del Consejo de Agricultura y Pesca de diciembre.

Esta acción, organizada por Oceana, Seas At Risk, Our Fish, ClientEarth, WWF, Birdlife, Birdwatch Ireland y The Fisheries Secretariat, se enmarca en el Día Internacional de la Pesca y urge a la UE a tomar un enfoque "más preventivo y a largo plazo" para salvar los peces y el ecosistema marino.

"Lo que estamos haciendo con el evento de hoy es recordar a los ministros de pesca cuáles son sus obligaciones y recordar al comisario europeo de Medio Ambiente, Oceános y Pesca (Virginijus Sinkevicius) qué es lo que deberían hacer para terminar con la sobrepesca", explicó el director de campañas de pesca de Oceana, Javier López.

López aseguró que para el año 2020 la sobrepesca tendría que haber terminado, pero que a día de hoy "muchos informes científicos apuntan lo contrario".