Olvidan obras en ejido La Goma; vecinos acusan que el lugar parece 'zona de guerra'

Detenidas están las obras correspondientes al drenaje sanitario que arrancaron a principios de diciembre de este año en el ejido La Goma, motivo por el cual también están teniendo serios problemas con el agua potable que sale a cuentagotas.

Los habitantes de La Goma se quejaron de que las obras están detenidas y el lugar parece zona de guerra.

Como si no fueran suficientes las molestias que lo anterior ocasiona, dice una de las vecinas, no tienen agua potable, porque debido a los trabajos que se iniciaron hace casi tres meses se rompieron varias conexiones de agua potable.

Los vecinos ahora tienen que juntar agua en tinas de baño, cubetas de pintura y botes de plástico o de metal para poder tener algo del vital líquido para cocinar, bañarse, lavar y también beber.

El Ayuntamiento informó de manera oficial que esta obra estaría concluida en el mes de enero de este año, pero ya casi termina febrero y las obras no avanzan de ninguna manera.

El Siglo de Torreón acudió al lugar y muchas de las calles y avenidas de La Goma están intransitables debido a las zanjas, que representan un peligro para conductores y transeúntes, mismas que no están señalizadas.

Los montículos de tierra y las zanjas que atraviesan de un extremo a otro de las calles están a menos de 50 metros unos de otros y los ciudadanos de La Goma se preguntan ¿para cuándo acaban?.

En La Goma no hay nadie trabajando, no hay señalética, ni luz de noche que advierta a transeúntes y conductores de lo que parece una superficie llena de cráteres que no permiten la circulación en el ejido a menos que se tenga acceso por la entrada principal.

EL COMPROMISO

Fue en diciembre del año pasado cuando el alcalde, Homero Martínez Cabrera, realizó el arranque de obra de la construcción de drenaje sanitario en la comunidad de La Goma y que, en conjunto con el cárcamo, darían solución a un problema añejo.

Estuvo acompañado por el presidente del Comité de Obra, Felipe Altamirano; los regidores, Ángel Luna y Manuel Sánchez; así como los directores de Obras Públicas, Antonio Sánchez y de Desarrollo Social, Daniel Salazar

También se comprometió el edil en La Goma a que las acciones quedarían concluidas durante el mes de enero del 2022 e incluso pidió al Comité de Obra vigilar que la constructora a cargo de esta acción realizara los trabajos adecuadamente, así como solicitar la interconexión en terrenos o domicilios, que por algún motivo no hubieran sido contemplados. El regidor panista, Ángel Luna, destacó en ese tiempo que era una obra añorada por los habitantes.

LAS OBRAS

Son 320 descargas domiciliarias y las obras consisten en el registro, la descarga y la interconexión con tubería PEAD de 2 pulgadas, así como la construcción de más de 300 registros sanitarios de 60x60x80 centímetros. Se anunció una inversión de casi 2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2021.

En La Goma tenían el drenaje, pero no la interconexión y el año pasado pese a que se arregló el cárcamo, los vecinos siguieron teniendo problemas, razón por la cual la obra es necesaria.