'Olvidan' caseta policiaca, ahora es un basurero

Administraciones municipales van y vienen, y lo que fuera un espacio para garantizar la seguridad de los colonos, ahora es utilizado como basurero y un sitio para malvivientes.

Se trata de la caseta de policía de la colonia Simón Zamora de ciudad Lerdo, ubicada en la esquina de la calle Sergio Méndez con calle Moisés Camacho, del citado sector habitacional.

Aunque hasta hace unos años, el inmueble contaba con una puerta de metal para evitar su acceso a vándalos o malvivientes, ésta desapareció aunque permanecen las rejas reforzadas de la ventana de la fachada.

La caseta se encuentra completamente tapizada por el graffiti, tanto en su parte exterior como al interior, y su estructura ya presenta algunos daños debido a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales.

Los daños también se encuentran al interior, al contar con desechos de concreto y al no tener puertas en el sanitario.

Además se encuentran algunos otros desechos al interior.

NADIE SE HACE CARGO

Los colonos cercanos manifestaron que ninguna autoridad se ha hecho cargo de este espacio.

Así como se rescataron algunos espacios que se quedaron en el abandono por otras autoridades, los vecinos piden que sean atendidos.

La intención es que el lugar no siga en deterioro y no sea tomado como basurero, no solo por los vecinos del mismo sector sino de otros sectores.