Ola de violencia continúa imparable en cuatro municipios de Guanajuato

La racha de violencia continuó este lunes en la entidad con personas muertas a tiros, un policía municipal lesionado durante un enfrentamiento con civiles y la quema de dos viviendas en las ciudades de Celaya, Villagrán, León y San Francisco del Rincón.

Tras los ataques del sábado pasado en dos casas de Silao y Romita con diez personas privadas de la vida, entre ellas una niña, y el asesinato del vendedor de elotes en el Centro de León, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que son reacciones de los criminales por los operativos de las autoridades.

Explicó "que esos homicidios, la mayoría de ellos, están relacionados con puntos de venta de droga".

El mandatario enfatizó que mientras las autoridades de Guanajuato, de los tres niveles de gobierno, sigan dando resultados deteniendo grupos criminales, se dan esas lamentables reacciones, que "no nos van a dejar de poner en acción, no dejaremos de actuar, no nos van a intimidar".

La Fiscalía General del Estado dará con los responsables, afirmó Rodríguez Vallejo, después de realizar la entrega de 40 licencias de Notarías Públicas y Notarios Auxiliares y adelantar que el siguiente año otorgarán otras 140 licencias para notarías.

Por la tarde, dos hombres fueron abatidos por elementos de Seguridad en un enfrentamiento en la calle Parque Nevado de Toluca; en el intercambio de balas un agente sufrió lesiones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC) informó que elementos que patrullaban las inmediaciones de la colonia Hacienda del Bosque fueron atacados por civiles en la calle Parque Nevado de Toluca, por lo que repelieron el ataque, causando la muerte a los civiles.

En Villagrán, dos hombres más fallecieron acribillados dentro de una carnicería del bulevar Luis Donaldo Colosio y se registró el incendio intencionado de dos viviendas en la comunidad El Rehilete.

Después de las 9:00 de la noche, un hombre que estaba dentro de su automóvil fue asesinado en la calle Caña, de la colonia Las Mandarinas, en León, por sujetos que huyeron en una motocicleta, y poco antes privaron de la vida a una persona en la colonia María Dolores.

Antes del mediodía, un joven que viajaba en un vehículo falleció al ser emboscado en la calle Guanajuato, de la colonia Hidalgo, en San Francisco del Rincón.